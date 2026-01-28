  • Megjelenítés
Csütörtökön bejelentéseket tesz a kormány a legújabb döntésekről!
Gazdaság

Portfolio
Csütörtök délelőtt ismét a kormány legfontosabb aktuális gazdasági és politikai ügyeiről ad tájékoztatást Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter szóvivő a Kormányinfón, amelyet a Portfolio élőben közvetít. Több fontos témában is bejelentések jöhetnek.

Csütörtökön délelőtt ismét Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

A 10 órakor kezdődő sajtótájékoztatót a Portfolio élőben közvetíti, percről percre követve a bejelentéseket és a kérdésekre adott válaszokat.

Az eseményen várhatóan szó lesz a 2025-ös év gazdasági teljesítményének értékeléséről, valamint arról, hogy a kabinet milyen növekedési pályával számol 2026-ra. A kormány részéről különösen fontos kérdés lehet, hogy a tavalyi évben tapasztalt folyamatok – az infláció alakulása, a költségvetés helyzete, a beruházások és a fogyasztás – milyen alapot adnak az idei év gazdaságpolitikájához,

miközben áprilisban választások lesznek.

Napirendre kerülhetnek a 2026 januárjában tapasztalt rendkívüli hideg időjárás miatt bevezetett intézkedések is. A sajtótájékoztatón további részletek hangozhatnak el a rezsitámogatási programról, illetve a szociális tűzifatámogatásról, amelyek a kormány szerint a leginkább érintett háztartások terheit hivatottak mérsékelni.

Várhatóan európai uniós ügyek is hangsúlyosan megjelennek: az Európai Tanács a héten megszavazta, hogy az EU 2027-ig teljes mértékben váljon le az orosz fosszilis energiahordozókról.

A magyar kormány ellenzi a döntést, és jelezte: jogi lépéseket, akár bírósági eljárást is kezdeményezhet az Európai Bizottsággal szemben. A Kormányinfón részletek derülhetnek ki arról, milyen érvekkel és milyen fórumokon kíván fellépni Budapest, valamint milyen gazdasági és ellátásbiztonsági kockázatokat lát a határidő betartásában.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

