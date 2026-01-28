  • Megjelenítés
Erős kijelentést tett Nagy Márton
Erős kijelentést tett Nagy Márton

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy saját értékelést adott a Magyarországra is hatással levő európai konjunktúráról egy véleménycikkben. A politikus szerint az európai elektromosautó-piac gyorsan bővül, de a növekvő kereslet egyre nagyobb részét kínai gyártók elégítik ki, miközben az uniós védővámok és iparpolitikai eszközök nem bizonyultak hatékonynak. Úgy látja, hogy a kínai szereplők költségelőnye, technológiai tempója és alkalmazkodóképessége strukturális versenyhátrányba hozta az európai autóipart, amelynek válsága különösen Németországban jelentkezik élesen. Ebből Magyarország számára azt a következtetést vonja le, hogy jelenleg erősek a kockázatok, amelyekre az iparpolitika részleges átalakítása lehet a válasz.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Magyar Nemzetben közölt véleménycikkében azt állítja, hogy a globális elektromosautó-piac súlypontja Kína és Európa felé tolódott, miközben az Egyesült Államokban az állami ösztönzők kifutása után visszaesett a kereslet.

Szerinte az EU-ban az elektromos és hibrid járművek térnyerése már strukturális átalakulást jelez, ugyanakkor a növekvő kereslet egyre nagyobb részét kínai gyártók elégítik ki.

A friss adatok szerint az ázsiai ország gyártóinak részesedése a teljes újautó-piacon közel 10, a tisztán elektromos szegmensben 14 százalék körüli.

A miniszter szerint az uniós védővámok nem tudták megfékezni a kínai márkák terjeszkedését, amelyek még a megemelt tarifák mellett is versenyképes áron és gyorsabb modellfrissítésekkel jelennek meg. Úgy értékeli, hogy a kínai ipar belső árversenye és túlkapacitása az exportpiacokon vezeti le a nyomást, Európa pedig különösen vonzó célpont a lassabban alkalmazkodó ipari szerkezete miatt.

Írásában azt is kifejti, hogy szerinte az európai iparpolitika válaszai – vámok, esetleges minimumárak – inkább rövid távú konfliktuskezelésnek tekinthetők, miközben átfogó, versenyképességet javító stratégia nem alakult ki. Úgy látja, ezzel párhuzamosan a német gazdaságot az autóipari és akkumulátorgyártási visszaesés, valamint a beszállítói leépítések különösen érzékenyen érintik; a szerző szerint ez már nem ciklikus, hanem szerkezeti válság jele.

Nagy Márton úgy értékeli, hogy a kínai és európai gyártók tőzsdei megítélésének eltérése is azt mutatja: a piacok a jövő nyerteseinek inkább az ázsiai szereplőket tartják.

Állítása szerint az európai válasz eddig főként szabályozási eszközökre épült, miközben a költségszint, a technológiai fejlesztési sebesség és az ár-érték arány terén tartós lemaradás alakult ki.

Magyarország szempontjából a miniszter a német gazdaság gyengülését közvetlen kockázatként értékeli.

A politikus azt hangsúlyozza, hogy az ország ipari integrációja miatt különösen fontos a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek – mérnöki, fejlesztési, innovációs kapacitások – erősítése, valamint az exportpiacok földrajzi diverzifikálása. Szerinte a globális elektromosautó-versenyben azok az országok lehetnek sikeresek, amelyek nemcsak követik a technológiai trendeket, hanem önálló iparstratégiát és alkalmazkodóképes értéklánc-pozíciót alakítanak ki.

