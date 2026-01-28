Halálos vírus miatt zárkózik be Ázsia: sorra vezetik be a szigorú ellenőrzéseket

A hatóságok repülőtéri
lázméréssel és egyéb szűrési módszerekkel igyekeznek megakadályozni a Nipah-vírus terjedését.
A Nipah-vírus az Egészségügyi Világszervezet kiemelt kórokozóinak listáján szerepel,
mivel gyorsan terjedő járványokat képes okozni, halálozási aránya 40–70 százalék között mozog,
és sem engedélyezett vakcina, sem hatásos gyógymód nem áll rendelkezésre ellene.
A vírust gyümölcsdenevérek és háziállatok, például sertések hordozzák, és
embereknél súlyos agyvelőgyulladást okozhat.
Személyről személyre is terjedhet szoros érintkezés útján.
A két indiai fertőzött Nyugat-Bengál keleti részén dolgozó egészségügyi munkás, mindketten kórházi kezelés alatt állnak. Az indiai egészségügyi minisztérium közlése szerint 196 kontaktszemélyt azonosítottak; egyiküknek sem jelentkeztek tünetei, és valamennyien negatív tesztet produkáltak.
Szingapúr szerdától lázmérést vezetett be az érintett indiai területekről érkező járatok utasainál, emellett fokozott felügyelet alá vonják a Dél-Ázsiából újonnan érkező vendégmunkásokat. Hongkong repülőterén szintén bevezették az Indiából érkezők hőmérését.
Thaiföld kijelölt parkolóhelyeket határozott meg az érintett térségekből érkező repülőgépeknek, az utasoknak pedig egészségügyi nyilatkozatot kell kitölteniük a belépés előtt. Malajzia a nemzetközi belépési pontokon erősítette meg az egészségügyi szűrést.
Kína közölte, hogy egyelőre nem észleltek fertőzést az országban, de fennáll a behurcolás veszélye. Nepál, amely forgalmas határszakaszon osztozik Indiával, magas készültséget rendelt el.
A Nipah-vírust 1998-ban azonosították először egy Malajziát és Szingapúrt érintő járvány során. India az elmúlt években rendszeresen jelentett szórványos megbetegedéseket, különösen a déli Kerala államban, ahol 2018 óta több tucat halálos áldozatot követelt a kórokozó. Nyugat-Bengálban ez az első eset csaknem két évtizede: legutóbb 2007-ben regisztráltak öt halálos kimenetelű fertőzést.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: BlackJack3D via Getty Images
