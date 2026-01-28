Kieső milliárdok, kamerák a hidakon, "Arany Hólapát díj" – sűrű napot zárt a Fővárosi Közgyűlés

Az egyik első napirendi pont a BKV és a NAV közti jelzálogjog szerződés volt. Ez azért vált szükségessé, mert a fővárosi közlekedési cég tavaly év végén mintegy 4,5 milliárd forintra kért fizetési halasztást a teljes fizetésképtelenség elkerülése érdekében. A dokumentumból kiderült, hogy a késedelemnek mekkora ára volt: júniusig összesen 114 millió pluszt kell a fővárosnak megfizetnie.
Az ülésen elfogadták a tavalyi utolsó negyedévben felmerülő költségvetést érintő változtatásokat.
Noha az önkormányzat tavalyra betervezett 11,5 milliárd forint bevételt, aminek a tervük szerint a 2023. és 2024. évi szolidaritási hozzájárulás kártérítéséből kellett volna befolynia, ez nem érkezett meg.
Az ezekből a kártérítésekből származó bevételt egyébként az idei évre is betervezte a város, ráadásul magasabb, 31,8 milliárdos összeggel. Emellett a tervekhez képest nagyobb kiesést jelentett az is, hogy a Fővárosi Csatornázási Művektől várt 12 milliárd osztalék elmaradt. Az iparűzési adóbevételt azonban alultervezte az önkormányzat, itt 7,9 milliárdnyi pluszt könyvelhettek el.
Előkerült Vitézy Dávid javaslata is, aki kezdeményezte, hogy teljes körűen kamerázzák be a budapesti hidakat. Kiemelte, hogy a hidakon jelenleg is vannak kamerák, de nem teljesen fedik le ezeket a fontos átkelőket. Szerinte az elmúlt években több, a budapesti hidakhoz köthető tragikus eltűnés és rendkívüli esemény történt, melyek után sokszor csak a bizonytalan találgatás maradt a tények helyett: emiatt indokolt, hogy foglalkozzanak a teljes bekamerázással.
Természetesen a hóhelyzet kezeléséről is szó esett. Míg Karácsonyék összességében elégedettek voltak a teljesítménnyel, addig a Fidesz élesen kritizált: Szepesfalvy Anna szerint láthatóan kijöttek a rendszerhibák a havazásnál, majd átadta az "Arany Hólapát díjat" a főpolgármesternek. Vitézy Dávidnak több javaslata is volt, szerinte például létre kell hozni egy nyilvános, online, térképes felületet, ahol nyomon követhető, mely területek élveznek prioritást, követhető a munkagépek mozgása, és ellenőrizhető, hogy egy adott utca mikor volt utoljára takarítva; emellett szigorúbb elvárások bevezetését is javasolja az illetékes fővárosi cégek felé.
Napirenden volt a fővárosi településterv is, amellyel kapcsolatban a Fidesz kifogásolta, hogy szerintük korlátozza a kerületek önrendelkezését. Kiss Ambrus főigazgató azonban kijelentette, hogy a terv előkészítése során egyeztettek a kerületekkel. Emellett kiemelte, hogy amennyiben a közgyűlés most nem fogadja el a város hosszú távú fejlesztéséről szóló koncepciót, akkor azzal a gyakorlati megvalósítást is késleltetik. A tervet végül támogatta a közgyűlés.
Elfogadták, hogy Rudolf Péter három évvel tovább, 2029 végéig tölthesse be a Vígszínház ügyvezetői posztját. Barna Judit Annamária a Tisza Párttól az előterjesztéssel kapcsolatban kifogásolta, hogy nem zajlott le nyilvános pályázat, pedig időnyomás sincsen, mivel decemberben jár le szóban forgó mandátum. (Az ügyben meghívásos eljárás folyt le.)
A közgyűlés alatt érkezett a hír, hogy Karácsony Gergely ellen vádat emelnek a Pride szervezése miatt. Az erről szóló cikkünket itt olvashatják:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
