Különös jelenség bontakozott ki a Balaton felett: elképesztő látványt nyújtott

Látványos természeti jelenségnek lehettek tanúi mindazok, akik éjszaka a Balaton nyugati medencéje felé tekintettek.

Az égbolton feltűnő, élénk rózsaszín fény a felhőzetet világította meg, és még a balatonakarattyai magaspartról nézve is jól kivehető volt.

A különleges optikai jelenség központja Fonyód térségében alakult ki, ahol az erős fényforrás hatására impozáns fényoszlop jelent meg. A természeti látványosság nem csupán rövid ideig volt megfigyelhető: több órán keresztül díszítette az éjszakai eget.

A Balaton más részein is észlelhetők voltak hasonló formációk, bár ezek intenzitása elmaradt a nyugati medence felett tapasztalt látványtól. A meteorológiai jelenség hátterében a tó fölött mozgó felhőzetben található, lapos jégkristályok álltak. Ezek a kristályok teremtették meg azokat az optimális fénytani feltételeket, amelyek lehetővé tették ezt a ritka légköroptikai jelenség létrejöttét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images