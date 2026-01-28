Látjuk-e, hogy mit vásárolunk a Temun?

Sajtóbeszélgetést tartott kedden a Központi Statisztikai Hivatal, amelyen a külkereskedelmi statisztika változásait ismerette. Ebből több érdekes dolog kiderült, például hogy mi lát a statisztika az emberek Temu-s vásárlásaiból.

Az idéntől teljes körűvé váltak a Központi Statisztikai Hivatal külker-statisztikai fejlesztései, ezzel az elmúlt négy év újításai teljes egészében bekerültek a hivatalos külkereskedelmi adatokba. Az újítások 2022-től kezdődtek, ennek keretében a KSH

belépett az MDE rendszerbe, ami mikroadatok EU-tagállamok közötti adatcseréjét tette lehetővé,

tette lehetővé, új módszertanra tért át a külkereskedelmi árak meghatározásánál,

meghatározásánál, bankkártya-adatok segítségével követi a magánvásárlások szolgáltatás-külkereskedelmét,

segítségével követi a magánvásárlások szolgáltatás-külkereskedelmét, nemzetközi áfa- és vámadatokat épít be a magánszemélyek termékforgalmi statisztikáiba.

A változtatások nem is annyira a külkereskedelmi folyamatok megítélésében hozott változást (érdemi eltéréseket az új módszerekkel készült számok nem mutatnak), hanem abban, hogy lerövidült a havi külkereskedelmi statisztika publikációs ideje, és 40%-kal csökkenhetett az adatszolgáltatást nyújtó vállalatok száma.

A változásokat bemutató sajtóeseményen az is egyértelművé vált, hogy a KSH miként tudja megfigyelni a a külföldi online webshopok hazai forgalmát. Azok a szereplők, amelyeknek itthon raktáruk van (pl. Alza, Kifli stb.) teljes egészében bekerülnek a hazai statisztikai rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy a forgalmuk elszámolódik importként a külkereskedelmi statisztikában, valamint kiskereskedelmi forgalomként, illetve ennek megfelelően a nemzeti számlák rendszerében (GDP) az importtal szemben lakossági fogyasztásként is.

A hazai raktárral nem rendelkező szereplők (Temu, Shein stb.) által generált import 2022-23 óta a megfigyelt külkereskedelmi forgalom részét képezi, ennek megfelelően a GDP-statisztikában is meg tud jelenni lakossági fogyasztásként.

A kiskereskedelmi forgalmi statisztikába viszont nem kerül bele.

Ez egy fontos eleme lehet annak a különbségnek, ami évek óta megfigyelhető a kiskereskedelmi forgalmi és a háztartási fogyasztási dinamikák között.

Bár a külkereskedelmi forgalom a módszertani változások hatására nem változott jelentősen, a múlt év végén nagy figyelmet váltott ki, hogy a részletes GDP-adatok megjelenésekor a KSH mégis durván felfelé húzta az exportvolument (elsősorban 2023-ban, ami különbség az eredeti adatokhoz képest aztán egészen máig megmaradt), ami egyáltalán nem volt összeegyeztethető a magyar gazdaságról addig kialakult képpel.

A KSH tisztázta, hogy a változások statisztikai hibának minősülnek, és a következő részletes adatközléskor, márciusban a számok vissza fognak állni a korábbi szintekre.

Címlapkép forrása: Portfolio