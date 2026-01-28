  • Megjelenítés
Már készül a válságterv miatti válságterv Európa nagy betegjénél
Mindenki attól az 1000 milliárd eurós (380 ezer milliárd forintos) beruházási tervtől várja az európai gazdaság legerősebb stimulását, amit még 2025-ben jelentett be a német kormány. A berlini szövetségi kabinet azonban most már újragondolja a nagy költekezési elképzeléseit: a válságtervre egy újabb 6 pontos akciótervet emelnek, hátha az már meghozza a tartós növekedést miután az idei, visszafogott GDP-bővülési mutatókat is visszahúzták.

A német kormány 2026 elején bemutatott éves gazdasági jelentése szerint a növekedési kilátások továbbra is gyengék:

a hivatalos előrejelzés mindössze 1 százalékos GDP-bővüléssel számol 2026-ra, miközben a potenciális növekedési ütem is csökkent.

A dokumentum a gazdasági stagnálás strukturális okait hangsúlyozza, és a kínálati oldal megerősítését tekinti a kilábalás kulcsának – írja a Handelsblatt.

A jelentés hat reformterületet jelöl meg:

  1. a bürokrácia csökkentését,
  2. az infrastruktúra megújítását,
  3. az innováció és startup-ökoszisztéma erősítését,
  4. az energiarendszer költségeinek mérséklését és ellátásbiztonságát,
  5. a munkaerő-kínálat bővítését,
  6. valamint a külkereskedelem diverzifikálását és európai integrációját.

Újdonság, hogy az infrastruktúra önálló pillérként került be, és a cím is kiegészült az „investíciók” hangsúlyával.

A német kormány szerint a növekedési fordulathoz egyszerre szükségesek célzott állami beruházások és strukturális reformok. A jelentés utal a védelmi és infrastrukturális célú, rekordnagyságú, tíz év alatt 1000 milliárd eurót bevonni akaró állami hitelfelvételre, de politikai vita van arról, hogy az ebből fakadó növekedési hatás mennyiben tekinthető a kormány érdemének.

Konkrét intézkedésekből kevés szerepel a kormány terveiben a Handelsblatt szerint.

Ami kiemelhető, hogy a kabinet leírta: a munkaerőpiacon a szociális transzferek – alapjövedelmi támogatás, lakhatási támogatás, családi pótlék – jobb összehangolását javasolják annak érdekében, hogy erősödjenek a munkavállalási ösztönzők és csökkenjenek a költségvetési kiadások.

Adópolitikai oldalon további vállalati adókönnyítések lehetősége merül fel 2026-tól, költségvetési mozgástér függvényében. Kiemelten említik az úgynevezett „opciós modell” vonzóbbá tételét, amely lehetővé teszi, hogy személyegyesítő társaságok társasági adó szerint adózzanak az szja helyett, javítva a beruházási és tőkevonzó környezetet.

