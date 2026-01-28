  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Gazdaság

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Portfolio
Holnap nem kell árváltozásra számítani a kutakon, írja a holtankoljak.  

Nem változnak a nagykereskedelmi árak csütörtöktől sem, a benzint és a gázolajat is változatlan áron tankolhatjuk holnaptól is.

A következő átlagárakkal találkozhatunk ma és várhatóan holnap is:

  • 95-ös benzin: 563 Ft/liter
  • Gázolaj: 576 Ft/liter
Kapcsolódó cikkünk

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elképesztő dolgok történnek a devizapiacon, 379-nél az euró, 315-nél a dollár
Elsöprő katonai akcióra készül Donald Trump - Most jön a háború, ami mindent megváltoztat?
Itt az MNB kamatdöntése!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility