Nem változnak a nagykereskedelmi árak csütörtöktől sem, a benzint és a gázolajat is változatlan áron tankolhatjuk holnaptól is.

A következő átlagárakkal találkozhatunk ma és várhatóan holnap is:

95-ös benzin: 563 Ft/liter

Gázolaj: 576 Ft/liter

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 27. Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock