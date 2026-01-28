Orosz pizzérialánc jön Magyarországra

A világ egyik legdinamikusabban növekvő pizzériahálózata

következő európai állomásként Magyarországot választotta.

A Dodo Pizza, amely jelenleg az éttermek száma alapján a tíz legnagyobb nemzetközi pizzamárka közé tartozik, a Pizza Me vállalattal kötött mesterfranchise-szerződést a hazai piacra lépéshez.

A cég sajtóközleménye szerint

a megállapodás keretében három éven belül legalább tíz vendéglátóegység nyílik Magyarországon.

A tízéves időtávra vonatkozó, ambiciózus tervek alapján a hálózat akár harminc étteremre is bővülhet az országban.

A tizenöt éve Moszkvában alapított pizzérialánc jelenleg több mint 1300 vendéglátóhelyet üzemeltet huszonhat országban, négy kontinensen. Európában, Ázsiában, Afrikában és a Közel-Keleten egyaránt jelen van. A közép- és kelet-európai régióban már sikeresen megvetette a lábát: Románia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia után most hazánkba is belép.

A vállalat közleménye szerint Magyarország különösen vonzó piacot jelent a nemzetközi gyorsétteremláncok számára. Az ország közel tízmillió lakosa és az évente ide látogató mintegy tizenötmillió turista ideális növekedési leZhetőséget kínál. A hazai piac különösen kedvező azoknak a szereplőknek, amelyek üzleti modellje a digitális rendelési platformokra és a házhoz szállításra épül – globális stratégiáját a Dodo Pizza is erre alapozza.

