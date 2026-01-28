  • Megjelenítés
Szétszakadhat a polar vortex: kiderült, visszatér-e a havazás és a rettentő hideg a tél végén
Gazdaság

Szétszakadhat a polar vortex: kiderült, visszatér-e a havazás és a rettentő hideg a tél végén

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
2026 meglehetősen mozgalmasan indult időjárási szempontból. Január első napjaiban a sarkvidékről érkező, különösen hideg légtömegek és egy mediterrán ciklon találkozása nyomán évek óta nem látott hótakaró borította be az egész országot. A több napig tartó havazást követő több mint egy hétben a tartós hideg került a főszerepbe, a minimumhőmérséklet pedig többször is -20 Celsius-fok körül alakult egyes helyeken. A jelenlegi enyhe időjárási körülmények között sokakban merülhet fel a kérdés, hogy visszatérhet-e még a tartósan hideg, havat is hozó, igazi téli időjárás az évszakban? A Weather on Maps meteorológusai a tágabb európai időjárási mintázatok, valamint hosszú távú előrejelzések alapján elemezték a Portfolio-nak, hogy mit tartogathat a téli időszak utolsó, előttünk álló hónapja.

Tényleg rendkívüli volt a januári havazás Magyarországon?

Idén január elején, ahogy azzal a Portfolio-n is kiemelten foglalkoztunk, rég nem látott intenzitású és kiterjedésű havazás csapott le Magyarországon, vastag hótakaróba vonva az ország döntő részét, ezzel pedig országszerte jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben, több települést teljesen elzárva a külvilágtól.

Lévén, hogy az elmúlt években nem volt részünk hasonló mennyiségű hóban, a 2026 eleji hóhelyzetet gyakran emlegetik rendkívüliként. A Weather on Maps lapunknak nyilatkozó meteorológusai arra figyelmeztetnek, hogy önmagában, a korábbi évtizedek átlagai nélkül nem lehet objektíven megítélni, mennyiben is volt különleges a januári időjárási helyzet.

Amikor egy időjárási esemény extrém jellegét szeretnénk meghatározni, először is ki kell jelölnünk a viszonyítási alapot. Ez a klimatológiában mindig egy 30 éves periódus, jelenleg pedig az érvényes referencia az 1991-2020 közötti időszak

– magyarázzák a szakemberek, akik azt is hozzátették, hogy a hóhelyzet bátran nevezhető „évtizedesnek” a jelenlegi klimatológiai viszonyok között.

Még több Gazdaság

Kieső milliárdok, kamerák a hidakon, "Arany Hólapát díj" – sűrű napot zárt a Fővárosi Közgyűlés

Csütörtökön bejelentéseket tesz a kormány a legújabb döntésekről!

Téli olimpiával lehelnének életet Európa befagyott gazdaságába, gigantikus összegeket költenek a "doppingra"

Az ELTE éghajlatkutatójának nemrég publikált elemzése szerint

a januári havazás az elmúlt 30 évben messze nem volt példa nélküli.

Az adatok alapján azonban hazánk fordulóponton van jelenleg: míg az 1990-es években még mintegy féltucat olyan havas periódus volt, mikor az ország legalább kétharmadát minimum 10 centiméter vastag hótakaró fedte, addig 2000 után számuk jelentősen csökkent.

Voltak jelei, a hűvös télnek, de sosem lehet biztosat mondani

Ahogy arról már tavalyi elemzésünkben is beszámoltunk, már november környékén téma volt a meteorológiai szaklapokban, hogy a globális időjárási mintázatok alapján hűvösnek ígérkezik a 2025/26-os téli szezon az északi féltekén, beleértve Európát és Magyarországot is.

A meteorológusok szerint a hideg kilátások egyik oka,

az északi sarkkör felett örvénylő polar vortex (poláris örvény) előrejelzett meggyengülése.

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlik idén a polar vortex? - Megszólaltak a szakértők, kiderült, milyen tél várhat ránk

Mikor a sarkörök feletti légáramlatok kellően erősek a tél folyamán, az erős örvényben a hideg levegő lényegében „csapdába esik” a sarkkörök felett. A mindennapokban épp ezért, viszonylag kevés szó esik a poláris örvényről, mikor a rendszer stabil állapotban van, ugyanis ebben az esetben zömében lakatlan, sarkvidéki területek felett tartja a fagyos légtömegeket.

normal_polar_vortex
A poláris örvény formája normál állapotban, 2026 január 21-én. Ekkor a hideg légtömegeket a szabályos gyűrűt képező légköri áramlatok a sarkkörökön tartják. Kép forrása: Weather on Maps

A sarki örvény hatása akkor válik számunkra Európában, illetve főleg az Egyesült Államokban érezhetővé, mikor az örvény meggyengül, vagy akár a teljesen összeomlik.

A poláris örvény, amely több 10 km magasságban húzódik a fejünk felett, mindig csak közvetett hatást gyakorol a légkör alsó rétegeiben zajló folyamatokra, ezért egy-egy időjárási eseményről sosem mondhatjuk biztosan, hogy 100%-ban az örvény gyengülése miatt jött létre

– figyelmeztetnek a Weather on Maps szakemberei.

Ilyen esetekben nem ritka, hogy a szubtrópusi meleg légtömeg képes Grönlandig hatolni, miközben a sarkvidéki légtömegek a Szaharában keltenek porvihart. Az elmúlt két hónapban ezeket a hatásokat megtapasztalhattuk Magyarországon is.

A szakemberek szerint

az előttünk álló 1-2 hét során először kettészakadhat, lelassulhat, majd idővel két különálló örvény is létrejöhet az északi sarkkörön.

Ennek első jele az Európa felett megjelenő ellentétes irányú szélerősödés.

splitted_polar_vortex
Mikor az örvény meggyengül, a gyűrű alakú szélcsatorna hullámozni kezd, folytonossága megszűnik. Az ábrán látható, 2026 február 6-ára előrejeljett helyzetben az örvény teljesen ketté is szakadt. Kép forrása: Weather on Maps

Fontos megjegyezni, hogy miután a poláris örvény szétesik, még akár heteknek is el kell telnie ahhoz, hogy tényleges és erős hatást fejtsen ki az alsó légkörben

- tették hozzá a szakemberek.

Kapcsolódó cikkünk

Meggyengül a polar vortex: rendkívüli időjárásra figyelmeztetnek a meteorológusok

Milyen időjárás várható az idei tél folyamán?

A korábbiakban említett időjárási mintázatok – mint például a poláris örvény viselkedése – valamint a hosszabb távú előrejelzések affelé mutatnak, hogy a tél hátralévő részében is a szélsőségeknek kedvező időjárási helyzet fog uralkodni az északi féltekén.

A januárihoz hasonló, tartósan fagyos időjárási periódusra azonban Magyarországon kicsi az esély.

Ez részben annak is köszönhető, hogy

  • már most is látványosan egyre később sötétedik, ismét egyre több besugárzás éri a felszínt, ami összességében csökkenti a tartós, nagyon hideg időszakok esélyét,
  • valamint, hogy az európai időjárási helyzetnek köszönhetően a következő hetekben térségünk várhatóan egy nagy kiterjedésű ciklon előoldalán lesz, így a délies áramlás válhat dominánssám, a sarkvidéki légtömegeket hozó északias helyett.

Ez nem jelent azonban egyet azzal, hogy

ne lehetne évszaknak megfelelő, hideg idő, vagy akár havazás, de a légörvények helyzete nem lesz ideális ahhoz, hogy a januári helyzet megismétlődjön, ahhoz legalábbis biztosan nem, hogy nagy mennyiségű hó társuljon nagyon alacsony hőmérséklettel

– mondják a meteorológusok.

mpX_img_eur_ptot_anom_gfsens_era5_portf_202602060000
Az előttünk álló időszakban várható csapadékmennyiség Magyarországon az átlagoshoz közel alakulhat, figyelembe veéve a hosszú távú előrejelzések bizonytalanságát. Dél-Európában viszont rendkívüli csapadékmennyiség várható február elején. Kép forrása: Weather on Maps

A konkrét kilátások alapján úgy tűnik, hogy január utolsó hete egyértelműen enyhe időt hoz időszakos esővel, a folytatás azonban a fentebb leírt folyamatok miatt sokkal kérdésesebb, ugyanis a Kárpát-medence gyakran válik a hideg és meleg légtömegek ütközőzónájává, aminek köszönhetően nehezen megjósolható, hol fog majd húzódni a különböző időjárás határa.

A havazás tekintetében még nagyobb a bizonytalanság, ami a hosszú távú előrejelzéseket illeti. Ha a hőmérséklet valóban az átlagos felett alakul majd, akkor az a meteorológusok szerint nem tekinthető támogató környezetnek ahhoz, hogy az ország újra behavazódjon.

A friss szezonális előrejelzések az átlagosnál kissé csapadékosabb és kissé enyhébb időt mutatnak a tél hátralevő részére, és ez a hőmérsékleti trend térségünk nagy részén teljesen hihető is, de éppen az ún. lábas hideg (a Kárpátok felől a medencébe áramló, kontinentális, hideg és száraz levegő, ami csak a legalsó légrétegekben tapasztalható) esetleges érkezése miatt a hazai hőmérsékleti viszonyok terén jelentős a bizonytalanság.

mpX_img_eur_temp2m_anom_gfsens_portf_202602060000_comp
A sokéves átlaghoz viszonyított hőmérséklet eltérését mutató térképen jól látszik, hogy Délkelet-Európában egyértelműen melegebb lesz, mint a szokásos, Skandináviában pedig marad az igazi téli, hideg idő, de hazánk tágabb térsége a légtömegek ütközőzónájában egyelőre a kérdőjeles kategóriába sorolható. Kép forrása: Weather on Maps

Európa más régióiban azonban mozgalmasnak ígérkezhet a tél hátralévő része.

  • Skandináviában és Oroszország európai részén van jelenleg kilátás a tartós hidegre, míg a kontinens déli részén enyhülés rajzolódhat ki.
  • A Balkán hegységei, valamint az Alpok déli lejtői kiadós havazásra számíthatnak, ami nem csak a síterepeknek kedvez, de sajnos a lavinák kialakulásának is.
Kapcsolódó cikkünk

Megérkezett a havazás az országba: errefelé tér vissza a tél

Különös jelenség bontakozott ki a Balaton felett: elképesztő látványt nyújtott

Itt van a mérleg: jelentős csapadékmennyiség hullott Magyarországra

Dermesztő fordulat jön a hétvégén: a havazást követően viharos szél söpör végig Magyarországon

Kiadták a riasztásokat a hétvégére: az időjárás-előrejelzés szerint errefelé kell további havazásra készülni

Hóhelyzet 2026: meddig tart a havazás és milyen hidegre kell készülni?

Jön a farkasordító hideg Magyarországon: -20 fok alatti hőmérséklet és hófúvás várható

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Riadót fújtak Brüsszelben – óriási válság néz ki, ha nem lép az EU
Brutális veszteségeket szenvedett az orosz hadsereg, Moszkva kész tárgyalni Zelenszkijjel - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
A kerti kutak korának vége kell legyen – már a magyar gazdaságot szárítjuk ki egy friss tanulmány szerint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility