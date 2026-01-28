Szétszakadhat a polar vortex: kiderült, visszatér-e a havazás és a rettentő hideg a tél végén

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

2026 meglehetősen mozgalmasan indult időjárási szempontból. Január első napjaiban a sarkvidékről érkező, különösen hideg légtömegek és egy mediterrán ciklon találkozása nyomán évek óta nem látott hótakaró borította be az egész országot. A több napig tartó havazást követő több mint egy hétben a tartós hideg került a főszerepbe, a minimumhőmérséklet pedig többször is -20 Celsius-fok körül alakult egyes helyeken. A jelenlegi enyhe időjárási körülmények között sokakban merülhet fel a kérdés, hogy visszatérhet-e még a tartósan hideg, havat is hozó, igazi téli időjárás az évszakban? A Weather on Maps meteorológusai a tágabb európai időjárási mintázatok, valamint hosszú távú előrejelzések alapján elemezték a Portfolio-nak, hogy mit tartogathat a téli időszak utolsó, előttünk álló hónapja.

Tényleg rendkívüli volt a januári havazás Magyarországon?

Idén január elején, ahogy azzal a Portfolio-n is kiemelten foglalkoztunk, rég nem látott intenzitású és kiterjedésű havazás csapott le Magyarországon, vastag hótakaróba vonva az ország döntő részét, ezzel pedig országszerte jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben, több települést teljesen elzárva a külvilágtól.

Lévén, hogy az elmúlt években nem volt részünk hasonló mennyiségű hóban, a 2026 eleji hóhelyzetet gyakran emlegetik rendkívüliként. A Weather on Maps lapunknak nyilatkozó meteorológusai arra figyelmeztetnek, hogy önmagában, a korábbi évtizedek átlagai nélkül nem lehet objektíven megítélni, mennyiben is volt különleges a januári időjárási helyzet.

Amikor egy időjárási esemény extrém jellegét szeretnénk meghatározni, először is ki kell jelölnünk a viszonyítási alapot. Ez a klimatológiában mindig egy 30 éves periódus, jelenleg pedig az érvényes referencia az 1991-2020 közötti időszak

– magyarázzák a szakemberek, akik azt is hozzátették, hogy a hóhelyzet bátran nevezhető „évtizedesnek” a jelenlegi klimatológiai viszonyok között.

Az ELTE éghajlatkutatójának nemrég publikált elemzése szerint

a januári havazás az elmúlt 30 évben messze nem volt példa nélküli.

Az adatok alapján azonban hazánk fordulóponton van jelenleg: míg az 1990-es években még mintegy féltucat olyan havas periódus volt, mikor az ország legalább kétharmadát minimum 10 centiméter vastag hótakaró fedte, addig 2000 után számuk jelentősen csökkent.

Voltak jelei, a hűvös télnek, de sosem lehet biztosat mondani

Ahogy arról már tavalyi elemzésünkben is beszámoltunk, már november környékén téma volt a meteorológiai szaklapokban, hogy a globális időjárási mintázatok alapján hűvösnek ígérkezik a 2025/26-os téli szezon az északi féltekén, beleértve Európát és Magyarországot is.

A meteorológusok szerint a hideg kilátások egyik oka,

az északi sarkkör felett örvénylő polar vortex (poláris örvény) előrejelzett meggyengülése.

Mikor a sarkörök feletti légáramlatok kellően erősek a tél folyamán, az erős örvényben a hideg levegő lényegében „csapdába esik” a sarkkörök felett. A mindennapokban épp ezért, viszonylag kevés szó esik a poláris örvényről, mikor a rendszer stabil állapotban van, ugyanis ebben az esetben zömében lakatlan, sarkvidéki területek felett tartja a fagyos légtömegeket.

A poláris örvény formája normál állapotban, 2026 január 21-én. Ekkor a hideg légtömegeket a szabályos gyűrűt képező légköri áramlatok a sarkkörökön tartják. Kép forrása: Weather on Maps

A sarki örvény hatása akkor válik számunkra Európában, illetve főleg az Egyesült Államokban érezhetővé, mikor az örvény meggyengül, vagy akár a teljesen összeomlik.

A poláris örvény, amely több 10 km magasságban húzódik a fejünk felett, mindig csak közvetett hatást gyakorol a légkör alsó rétegeiben zajló folyamatokra, ezért egy-egy időjárási eseményről sosem mondhatjuk biztosan, hogy 100%-ban az örvény gyengülése miatt jött létre

– figyelmeztetnek a Weather on Maps szakemberei.

Ilyen esetekben nem ritka, hogy a szubtrópusi meleg légtömeg képes Grönlandig hatolni, miközben a sarkvidéki légtömegek a Szaharában keltenek porvihart. Az elmúlt két hónapban ezeket a hatásokat megtapasztalhattuk Magyarországon is.

A szakemberek szerint

az előttünk álló 1-2 hét során először kettészakadhat, lelassulhat, majd idővel két különálló örvény is létrejöhet az északi sarkkörön.

Ennek első jele az Európa felett megjelenő ellentétes irányú szélerősödés.

Mikor az örvény meggyengül, a gyűrű alakú szélcsatorna hullámozni kezd, folytonossága megszűnik. Az ábrán látható, 2026 február 6-ára előrejeljett helyzetben az örvény teljesen ketté is szakadt. Kép forrása: Weather on Maps

Fontos megjegyezni, hogy miután a poláris örvény szétesik, még akár heteknek is el kell telnie ahhoz, hogy tényleges és erős hatást fejtsen ki az alsó légkörben

- tették hozzá a szakemberek.

Milyen időjárás várható az idei tél folyamán?

A korábbiakban említett időjárási mintázatok – mint például a poláris örvény viselkedése – valamint a hosszabb távú előrejelzések affelé mutatnak, hogy a tél hátralévő részében is a szélsőségeknek kedvező időjárási helyzet fog uralkodni az északi féltekén.

A januárihoz hasonló, tartósan fagyos időjárási periódusra azonban Magyarországon kicsi az esély.

Ez részben annak is köszönhető, hogy

már most is látványosan egyre később sötétedik, ismét egyre több besugárzás éri a felszínt, ami összességében csökkenti a tartós, nagyon hideg időszakok esélyét,

valamint, hogy az európai időjárási helyzetnek köszönhetően a következő hetekben térségünk várhatóan egy nagy kiterjedésű ciklon előoldalán lesz, így a délies áramlás válhat dominánssám, a sarkvidéki légtömegeket hozó északias helyett.

Ez nem jelent azonban egyet azzal, hogy

ne lehetne évszaknak megfelelő, hideg idő, vagy akár havazás, de a légörvények helyzete nem lesz ideális ahhoz, hogy a januári helyzet megismétlődjön, ahhoz legalábbis biztosan nem, hogy nagy mennyiségű hó társuljon nagyon alacsony hőmérséklettel

– mondják a meteorológusok.

Az előttünk álló időszakban várható csapadékmennyiség Magyarországon az átlagoshoz közel alakulhat, figyelembe veéve a hosszú távú előrejelzések bizonytalanságát. Dél-Európában viszont rendkívüli csapadékmennyiség várható február elején. Kép forrása: Weather on Maps

A konkrét kilátások alapján úgy tűnik, hogy január utolsó hete egyértelműen enyhe időt hoz időszakos esővel, a folytatás azonban a fentebb leírt folyamatok miatt sokkal kérdésesebb, ugyanis a Kárpát-medence gyakran válik a hideg és meleg légtömegek ütközőzónájává, aminek köszönhetően nehezen megjósolható, hol fog majd húzódni a különböző időjárás határa.

A havazás tekintetében még nagyobb a bizonytalanság, ami a hosszú távú előrejelzéseket illeti. Ha a hőmérséklet valóban az átlagos felett alakul majd, akkor az a meteorológusok szerint nem tekinthető támogató környezetnek ahhoz, hogy az ország újra behavazódjon.

A friss szezonális előrejelzések az átlagosnál kissé csapadékosabb és kissé enyhébb időt mutatnak a tél hátralevő részére, és ez a hőmérsékleti trend térségünk nagy részén teljesen hihető is, de éppen az ún. lábas hideg (a Kárpátok felől a medencébe áramló, kontinentális, hideg és száraz levegő, ami csak a legalsó légrétegekben tapasztalható) esetleges érkezése miatt a hazai hőmérsékleti viszonyok terén jelentős a bizonytalanság.

A sokéves átlaghoz viszonyított hőmérséklet eltérését mutató térképen jól látszik, hogy Délkelet-Európában egyértelműen melegebb lesz, mint a szokásos, Skandináviában pedig marad az igazi téli, hideg idő, de hazánk tágabb térsége a légtömegek ütközőzónájában egyelőre a kérdőjeles kategóriába sorolható. Kép forrása: Weather on Maps

Európa más régióiban azonban mozgalmasnak ígérkezhet a tél hátralévő része.

Skandináviában és Oroszország európai részén van jelenleg kilátás a tartós hidegre, míg a kontinens déli részén enyhülés rajzolódhat ki.

A Balkán hegységei, valamint az Alpok déli lejtői kiadós havazásra számíthatnak, ami nem csak a síterepeknek kedvez, de sajnos a lavinák kialakulásának is.

