Szétszakadhat a polar vortex: kiderült, visszatér-e a havazás és a rettentő hideg a tél végén

Tényleg rendkívüli volt a januári havazás Magyarországon?
Idén január elején, ahogy azzal a Portfolio-n is kiemelten foglalkoztunk, rég nem látott intenzitású és kiterjedésű havazás csapott le Magyarországon, vastag hótakaróba vonva az ország döntő részét, ezzel pedig országszerte jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben, több települést teljesen elzárva a külvilágtól.
Lévén, hogy az elmúlt években nem volt részünk hasonló mennyiségű hóban, a 2026 eleji hóhelyzetet gyakran emlegetik rendkívüliként. A Weather on Maps lapunknak nyilatkozó meteorológusai arra figyelmeztetnek, hogy önmagában, a korábbi évtizedek átlagai nélkül nem lehet objektíven megítélni, mennyiben is volt különleges a januári időjárási helyzet.
Amikor egy időjárási esemény extrém jellegét szeretnénk meghatározni, először is ki kell jelölnünk a viszonyítási alapot. Ez a klimatológiában mindig egy 30 éves periódus, jelenleg pedig az érvényes referencia az 1991-2020 közötti időszak
– magyarázzák a szakemberek, akik azt is hozzátették, hogy a hóhelyzet bátran nevezhető „évtizedesnek” a jelenlegi klimatológiai viszonyok között.
Az ELTE éghajlatkutatójának nemrég publikált elemzése szerint
a januári havazás az elmúlt 30 évben messze nem volt példa nélküli.
Az adatok alapján azonban hazánk fordulóponton van jelenleg: míg az 1990-es években még mintegy féltucat olyan havas periódus volt, mikor az ország legalább kétharmadát minimum 10 centiméter vastag hótakaró fedte, addig 2000 után számuk jelentősen csökkent.
Voltak jelei, a hűvös télnek, de sosem lehet biztosat mondani
Ahogy arról már tavalyi elemzésünkben is beszámoltunk, már november környékén téma volt a meteorológiai szaklapokban, hogy a globális időjárási mintázatok alapján hűvösnek ígérkezik a 2025/26-os téli szezon az északi féltekén, beleértve Európát és Magyarországot is.
A meteorológusok szerint a hideg kilátások egyik oka,
az északi sarkkör felett örvénylő polar vortex (poláris örvény) előrejelzett meggyengülése.
Mikor a sarkörök feletti légáramlatok kellően erősek a tél folyamán, az erős örvényben a hideg levegő lényegében „csapdába esik” a sarkkörök felett. A mindennapokban épp ezért, viszonylag kevés szó esik a poláris örvényről, mikor a rendszer stabil állapotban van, ugyanis ebben az esetben zömében lakatlan, sarkvidéki területek felett tartja a fagyos légtömegeket.
A sarki örvény hatása akkor válik számunkra Európában, illetve főleg az Egyesült Államokban érezhetővé, mikor az örvény meggyengül, vagy akár a teljesen összeomlik.
A poláris örvény, amely több 10 km magasságban húzódik a fejünk felett, mindig csak közvetett hatást gyakorol a légkör alsó rétegeiben zajló folyamatokra, ezért egy-egy időjárási eseményről sosem mondhatjuk biztosan, hogy 100%-ban az örvény gyengülése miatt jött létre
– figyelmeztetnek a Weather on Maps szakemberei.
Ilyen esetekben nem ritka, hogy a szubtrópusi meleg légtömeg képes Grönlandig hatolni, miközben a sarkvidéki légtömegek a Szaharában keltenek porvihart. Az elmúlt két hónapban ezeket a hatásokat megtapasztalhattuk Magyarországon is.
A szakemberek szerint
az előttünk álló 1-2 hét során először kettészakadhat, lelassulhat, majd idővel két különálló örvény is létrejöhet az északi sarkkörön.
Ennek első jele az Európa felett megjelenő ellentétes irányú szélerősödés.
Fontos megjegyezni, hogy miután a poláris örvény szétesik, még akár heteknek is el kell telnie ahhoz, hogy tényleges és erős hatást fejtsen ki az alsó légkörben
- tették hozzá a szakemberek.
Milyen időjárás várható az idei tél folyamán?
A korábbiakban említett időjárási mintázatok – mint például a poláris örvény viselkedése – valamint a hosszabb távú előrejelzések affelé mutatnak, hogy a tél hátralévő részében is a szélsőségeknek kedvező időjárási helyzet fog uralkodni az északi féltekén.
A januárihoz hasonló, tartósan fagyos időjárási periódusra azonban Magyarországon kicsi az esély.
Ez részben annak is köszönhető, hogy
- már most is látványosan egyre később sötétedik, ismét egyre több besugárzás éri a felszínt, ami összességében csökkenti a tartós, nagyon hideg időszakok esélyét,
- valamint, hogy az európai időjárási helyzetnek köszönhetően a következő hetekben térségünk várhatóan egy nagy kiterjedésű ciklon előoldalán lesz, így a délies áramlás válhat dominánssám, a sarkvidéki légtömegeket hozó északias helyett.
Ez nem jelent azonban egyet azzal, hogy
ne lehetne évszaknak megfelelő, hideg idő, vagy akár havazás, de a légörvények helyzete nem lesz ideális ahhoz, hogy a januári helyzet megismétlődjön, ahhoz legalábbis biztosan nem, hogy nagy mennyiségű hó társuljon nagyon alacsony hőmérséklettel
– mondják a meteorológusok.
A konkrét kilátások alapján úgy tűnik, hogy január utolsó hete egyértelműen enyhe időt hoz időszakos esővel, a folytatás azonban a fentebb leírt folyamatok miatt sokkal kérdésesebb, ugyanis a Kárpát-medence gyakran válik a hideg és meleg légtömegek ütközőzónájává, aminek köszönhetően nehezen megjósolható, hol fog majd húzódni a különböző időjárás határa.
A havazás tekintetében még nagyobb a bizonytalanság, ami a hosszú távú előrejelzéseket illeti. Ha a hőmérséklet valóban az átlagos felett alakul majd, akkor az a meteorológusok szerint nem tekinthető támogató környezetnek ahhoz, hogy az ország újra behavazódjon.
A friss szezonális előrejelzések az átlagosnál kissé csapadékosabb és kissé enyhébb időt mutatnak a tél hátralevő részére, és ez a hőmérsékleti trend térségünk nagy részén teljesen hihető is, de éppen az ún. lábas hideg (a Kárpátok felől a medencébe áramló, kontinentális, hideg és száraz levegő, ami csak a legalsó légrétegekben tapasztalható) esetleges érkezése miatt a hazai hőmérsékleti viszonyok terén jelentős a bizonytalanság.
Európa más régióiban azonban mozgalmasnak ígérkezhet a tél hátralévő része.
- Skandináviában és Oroszország európai részén van jelenleg kilátás a tartós hidegre, míg a kontinens déli részén enyhülés rajzolódhat ki.
- A Balkán hegységei, valamint az Alpok déli lejtői kiadós havazásra számíthatnak, ami nem csak a síterepeknek kedvez, de sajnos a lavinák kialakulásának is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
