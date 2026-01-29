  • Megjelenítés
A dán király Grönlandra látogat
Gazdaság

A dán király Grönlandra látogat

MTI
X. Frigyes dán király együttérzéséről biztosította csütörtökön a grönlandiakat az Egyesült Államokkal kialakult vita közepette.

Gondolatban ezekben a hetekben nagyon gyakran voltunk a grönlandi néppel

- jelentette ki a fejedelmi többest használva a dán király Litvániában tett hivatalos látogatásán. "Szorosan nyomon követjük a történéseket és a minket kérdező gyerekeinkkel is beszélünk erről" - tette hozzá.

Donald Trump amerikai elnök az utóbbi hetekben nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva több alkalommal is kilátásba helyezte, hogy meg akarja szerezni az ellenőrzést a Dán Királysághoz tartozó sziget felett.

"Látjuk a grönlandi nép mély aggodalmát" - folytatta X. Frigyes, hozzátéve, hogy feleségével együtt szívükön viselik Grönland sorsát.

Beszélt arról is, tudatában van annak, mekkora támogatást nyújtottak Dánia és Grönland "szoros szövetségesei", miután több európai uniós tagállam is kiállt mellettük az Egyesült Államokkal kialakult vitában. A múlt héten Trump elnök váratlanul visszavonta fenyegetését, hogy szükség esetén katonai erőt is alkalmazna a sziget feletti ellenőrzés megszerzésére. Dánia jelenleg tárgyalásos úton próbál megoldást találni az Egyesült Államokkal.

X. Frigyes február 18-tól 20-ig tervez látogatást tenni a szigeten, ahová utoljára 2025 áprilisában utazott. "Meg akarjuk hallgatni az emberek gondolatait és aggályait, és kideríteni, hogy a helyzet milyen befolyással bír a hétköznapjaikra" - mondta Mária dán királyné.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

