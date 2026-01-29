  • Megjelenítés
A pénzügyi válság óta nem látott adatok érkeztek Amerikából
Az amerikai kereskedelmi mérleg hiánya novemberben csaknem megduplázódott az előző hónaphoz képest, és 56,8 milliárd dollárra nőtt – közölte csütörtökön a Kereskedelmi Minisztérium. Ez jóval meghaladta a Bloomberg által megkérdezett elemzők 44 milliárd dolláros várakozását, miközben a mutató októberben még 2009 óta nem látott alacsony szinten állt - írta meg a Bloomberg.

Az import 5 százalékkal emelkedett, főként a gyógyszeripari termékek, valamint a tőkejavak – köztük a számítógépek és a félvezetők – nagyobb volumenű behozatalának köszönhetően. Ezzel párhuzamosan az aranyexport visszaesett, az összesített kivitel pedig 3,6 százalékkal csökkent. A kereskedelmi adatok az elmúlt hónapokban erősen ingadoztak, részben a Trump-kormányzat változékony vámpolitikája miatt - jegyzik meg a Bloomberg közgazdászai.

A friss kereskedelmi számok alapot adnak az elemzőknek, hogy pontosítsák negyedik negyedéves GDP-előrejelzéseiket. Az atlantai Fed GDPNow modellje korábban még azt jelezte, hogy a nettó export 1,88 százalékponttal járulhat hozzá a negyedik negyedéves gazdasági növekedéshez.

A munkaerőpiac eközben a stabilizálódás jeleit mutatja, mivel a munkanélküli-segélykérelmek száma alig változott a múlt héten.

A január 24-én zárult héten 209 ezren adtak be új kérelmet, ami mindössze ezerrel kevesebb az egy héttel korábbi adatnál. A folyamatban lévő segélykérelmek száma 1,83 millióra mérséklődött, ami 2024 szeptembere óta a legalacsonyabb érték.

Az adatokat befolyásolhatta a Martin Luther King-nap és az országszerte pusztító téli viharok hatása is, amelyek miatt százezrek maradtak áram nélkül. Ha az üzleti tevékenység tartósan akadozik, az késleltetve, de növelheti az új segélykérelmek számát.

Az adatok a Fed tegnapi kamatdöntésén hangsúlyozott narratívát támasztják alá: a munkaerőpiac összességében stabilizálódik, bár van még néhány hűlésre utaló jel.

