Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla

Távhő és villany
Aki távhővel fűt, az a távhőszámlán keresztül kapja meg a kedvezményt. A szolgáltatók általában a társasházzal vannak szerződésben, rajtuk keresztül kapja meg a kedvezményt a 674 ezer érintett - mondja az energiaügyi miniszter.
Aki villannyal fűt, annak április 30-áig nyilatkoznia kell, hogy a villanyszámlán kéri a kedvezmény érvényesítését - teszi hozzá Lantos Csaba. Ha nem nyilatkozik és van gázfogyasztása is, akkor a gázszámlán kapja meg a kedvezményt - teszi hozzá.
Lantos Csaba a részletekről
A mérők általában évente egyszer vannak leolvasva, mért adatot akkor látunk, amikor az elszámolószámla van. Az volt a szándék, hogy minden család részesüljön ebből a 30%-os kedvezményben. A gázt használók esetében van egy jelleggörbénk, ennek arányában fogjuk felosztani a kedvezményt. Azt feltételezzük, hogy akinek megnőtt a fogyasztása, az a hideg miatt volt. Vagyis a januárra eső fogyasztást szorozzuk meg 1,3-mal - mondja a részletek kapcsán Lantos Csaba energiaügyi miniszter.
Az előző elszámoló számla alapján mindenki tudja, mennyi volt a 2025-ös fogyasztása, az alapján mindenki ki tudja számolni, mennyi az a mennyiségi kedvezmény, amit minden gázfogyasztó kap
- teszi hozzá a miniszter.
Aki 2025-ben csak rezsivédett sávon belül fogyasztott, tehát az 1729 köbmétert nem haladta meg a fogyasztása, az ebben fog maradni, a januári számla nem fogja a sáv fölé vinni.
A 2,9 millió gázfogyasztó ügyfélből majdnem 1,7 millióan átalánydíjat fizetnek, 600 ezren havonta diktálnak, a fennmaradó rész pedig a jelleggörbe alapján fizet a hőmérséklettől függően - mondja Lantos Csaba.
Rezsistop
A kormány tegnapi ülésén végleges döntést hozott a januári rezsiszámlákkal kapcsolatban. 30%-os mennyiségi többletet jelentett a fogyasztásban a rendkívüli hideg január 21-22-éig. A kormány arról döntött, hogy
a januári fogyasztásból 30%-os kedvezményt ad,
ezt a gázszámlákban és a távhőszámlákban érvényesítjük. Akik villannyal fűtenek, azok kérhetik, hogy a villanyszámlán érvényesítsük ezt a kedvezményt - mondja Gulyás Gergely.
A többletfogyasztás kifizetése mintegy 50 milliárd forintos többletterhet jelentene a magyar családoknak, ezt a kormány átvállalja
- teszi hozzá.
Holnap jön a fegyverpénz
A kormány döntése értelmében január 30-án utalják át a katonák és a rendvédelmi dolgozók számlájára a hathavi fegyverpénzt, mellyel elismerjük a munkájukat - mondta a kormányszóvivő.
Szociális tűzifa
A január 28-ig benyújtott igényeket március 15-éig teljes mértékben kiegyenlítik a szociális tűzifa kapcsán - mondja Vitályos Eszter.
Zéró tolerancia a drogokkal szemben
Nem fordulhat elő az, hogy az EU iránymutatást adjon Magyarországnak, hogy egy másik nemzetközi szervezetben hogyan kell szavazni. Fontos alapelv, hogy Magyarországon a drogokkal kapcsolatban zéró tolerancia van. A kormány ezért az Alaptörvény vizsgálatát kéri az Alkotmánybíróságtól - mondja Gulyás az Európai Bíróság ítélete kapcsán, melyben elmarasztalták Magyarországot.
Nem akarjuk Ukrajnát pénzelni
Az EU elköteleződése a következő évekre abba az irányba tart, hogy Ukrajna háborúját és működését finanszírozzuk, ebben próbálunk mi ellentartani. A márciusi uniós csúcson ebben döntéseket akarnak hozni - mondja Gulyás Gergely. Hozzáteszi, hogy Magyarország nem akarja fizetni az ukránok által benyújtott számlát.
Tegyük egyértelművé: Ukrajna az Európai Unió tagja nem lehet, ez egy érdemalapú csatlakozás volt eddig mindig
- szögezi le a miniszter. Szerinte a 2027-es ukrán csatlakozásról szóló célok tönkreteszik és szétverik az EU-t.
Hamarosan megismerjük a kormány friss döntéseit
Kormányinfón számol be a tegnapi kormányülésről csütörtök délelőtt Gulyás Gergely és Vitályos Eszter. Az eseményen több lényeges gazdasági kérdés is szóba kerülhet:
- A januári rezsistop részleteit elvileg mostanra dolgozta ki az ezzel megbízott munkacsoport.
- Az ukrán-magyar kapcsolatok mélypontra estek.
- Az Európai Unióval való viták alakulása.
- 2026-os gazdasági kilátások
Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
