Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla

Csütörtök délelőtt 10 órától Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen a kormány friss döntéseit ismertethetik, így a várva várt januári rezsistop részletszabályai is kiderülhetnek.
Távhő és villany

Aki távhővel fűt, az a távhőszámlán keresztül kapja meg a kedvezményt. A szolgáltatók általában a társasházzal vannak szerződésben, rajtuk keresztül kapja meg a kedvezményt a 674 ezer érintett - mondja az energiaügyi miniszter.

Aki villannyal fűt, annak április 30-áig nyilatkoznia kell, hogy a villanyszámlán kéri a kedvezmény érvényesítését - teszi hozzá Lantos Csaba. Ha nem nyilatkozik és van gázfogyasztása is, akkor a gázszámlán kapja meg a kedvezményt - teszi hozzá.

Lantos Csaba a részletekről

A mérők általában évente egyszer vannak leolvasva, mért adatot akkor látunk, amikor az elszámolószámla van. Az volt a szándék, hogy minden család részesüljön ebből a 30%-os kedvezményben. A gázt használók esetében van egy jelleggörbénk, ennek arányában fogjuk felosztani a kedvezményt. Azt feltételezzük, hogy akinek megnőtt a fogyasztása, az a hideg miatt volt. Vagyis a januárra eső fogyasztást szorozzuk meg 1,3-mal - mondja a részletek kapcsán Lantos Csaba energiaügyi miniszter.

Az előző elszámoló számla alapján mindenki tudja, mennyi volt a 2025-ös fogyasztása, az alapján mindenki ki tudja számolni, mennyi az a mennyiségi kedvezmény, amit minden gázfogyasztó kap

- teszi hozzá a miniszter.

Aki 2025-ben csak rezsivédett sávon belül fogyasztott, tehát az 1729 köbmétert nem haladta meg a fogyasztása, az ebben fog maradni, a januári számla nem fogja a sáv fölé vinni.

A 2,9 millió gázfogyasztó ügyfélből majdnem 1,7 millióan átalánydíjat fizetnek, 600 ezren havonta diktálnak, a fennmaradó rész pedig a jelleggörbe alapján fizet a hőmérséklettől függően - mondja Lantos Csaba.

Rezsistop

A kormány tegnapi ülésén végleges döntést hozott a januári rezsiszámlákkal kapcsolatban. 30%-os mennyiségi többletet jelentett a fogyasztásban a rendkívüli hideg január 21-22-éig. A kormány arról döntött, hogy

a januári fogyasztásból 30%-os kedvezményt ad,

ezt a gázszámlákban és a távhőszámlákban érvényesítjük. Akik villannyal fűtenek, azok kérhetik, hogy a villanyszámlán érvényesítsük ezt a kedvezményt - mondja Gulyás Gergely.

A többletfogyasztás kifizetése mintegy 50 milliárd forintos többletterhet jelentene a magyar családoknak, ezt a kormány átvállalja

- teszi hozzá.

Holnap jön a fegyverpénz

A kormány döntése értelmében január 30-án utalják át a katonák és a rendvédelmi dolgozók számlájára a hathavi fegyverpénzt, mellyel elismerjük a munkájukat - mondta a kormányszóvivő.

Szociális tűzifa

A január 28-ig benyújtott igényeket március 15-éig teljes mértékben kiegyenlítik a szociális tűzifa kapcsán - mondja Vitályos Eszter.

Zéró tolerancia a drogokkal szemben

Nem fordulhat elő az, hogy az EU iránymutatást adjon Magyarországnak, hogy egy másik nemzetközi szervezetben hogyan kell szavazni. Fontos alapelv, hogy Magyarországon a drogokkal kapcsolatban zéró tolerancia van. A kormány ezért az Alaptörvény vizsgálatát kéri az Alkotmánybíróságtól - mondja Gulyás az Európai Bíróság ítélete kapcsán, melyben elmarasztalták Magyarországot.

Nem akarjuk Ukrajnát pénzelni

Az EU elköteleződése a következő évekre abba az irányba tart, hogy Ukrajna háborúját és működését finanszírozzuk, ebben próbálunk mi ellentartani. A márciusi uniós csúcson ebben döntéseket akarnak hozni - mondja Gulyás Gergely. Hozzáteszi, hogy Magyarország nem akarja fizetni az ukránok által benyújtott számlát.

Tegyük egyértelművé: Ukrajna az Európai Unió tagja nem lehet, ez egy érdemalapú csatlakozás volt eddig mindig

- szögezi le a miniszter. Szerinte a 2027-es ukrán csatlakozásról szóló célok tönkreteszik és szétverik az EU-t.

Hamarosan megismerjük a kormány friss döntéseit

Kormányinfón számol be a tegnapi kormányülésről csütörtök délelőtt Gulyás Gergely és Vitályos Eszter. Az eseményen több lényeges gazdasági kérdés is szóba kerülhet:

  • A januári rezsistop részleteit elvileg mostanra dolgozta ki az ezzel megbízott munkacsoport.
  • Az ukrán-magyar kapcsolatok mélypontra estek.
  • Az Európai Unióval való viták alakulása.
  • 2026-os gazdasági kilátások

Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít.

