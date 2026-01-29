Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla

A mérők általában évente egyszer vannak leolvasva, mért adatot akkor látunk, amikor az elszámolószámla van. Az volt a szándék, hogy minden család részesüljön ebből a 30%-os kedvezményben. A gázt használók esetében van egy jelleggörbénk, ennek arányában fogjuk felosztani a kedvezményt. Azt feltételezzük, hogy akinek megnőtt a fogyasztása, az a hideg miatt volt. Vagyis a januárra eső fogyasztást szorozzuk meg 1,3-mal - mondja a részletek kapcsán Lantos Csaba energiaügyi miniszter.

Az előző elszámoló számla alapján mindenki tudja, mennyi volt a 2025-ös fogyasztása, az alapján mindenki ki tudja számolni, mennyi az a mennyiségi kedvezmény, amit minden gázfogyasztó kap

- teszi hozzá a miniszter.

Aki 2025-ben csak rezsivédett sávon belül fogyasztott, tehát az 1729 köbmétert nem haladta meg a fogyasztása, az ebben fog maradni, a januári számla nem fogja a sáv fölé vinni.

A 2,9 millió gázfogyasztó ügyfélből majdnem 1,7 millióan átalánydíjat fizetnek, 600 ezren havonta diktálnak, a fennmaradó rész pedig a jelleggörbe alapján fizet a hőmérséklettől függően - mondja Lantos Csaba.