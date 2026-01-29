  • Megjelenítés
Elmaradt a történelmi csúcsbeállítás, mocorog az import
Gazdaság

Elmaradt a történelmi csúcsbeállítás, mocorog az import

Portfolio
Tavaly 8,2 milliárd eurós többlettel zárt Magyarország külkereskedelmi mérlege - derül ki a KSH adataiból. A 2025-ös év alapvetően visszafogott exportot és importot hozott a gyengén muzsikáló gazdaságban, az utolsó hónapok viszont a behozatal meglódulásáról árulkodnak.

A 8,2 milliárd eurós áruforgalmi többlet hasonló, mint amit a megelőző két évben láttunk, és a mintázata is megegyezik: a gyenge belső felhasználás miatt az importigény alacsony, az export pedig a külkereskedelmi partnerek vérszegény konjunktúrája miatt döcög. Jól mutatja ezt, hogy az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene nagyon szerény 0,2%-kal nőtt, az onnan érkező behozatalé 2,0%-kal csökkent. 

Az év során összességében tehát a külkereskedelmi forgalom dinamikája visszafogott maradt.

Az év vége felé ugyanakkor a behozatalban élénkülést lehetett tapasztalni, ami a külkereskedelem havi egyenlegeit rontotta.

Ha ez nem történt volna meg, akkor akár 10 milliárd euróra is felszaladhatott volna az éves többlet, ami új történelmi rekordot jelentett volna. Az import élénkülésének valószínűleg több oka van, egyrészt az energiahordozók árának és volumenének emelkedése, másrészt a lakossági fogyasztás folyamatos emelkedése. Az sem kizárt, hogy az utolsó hónapokban a beruházási célú importban is van fordulat, ez azonban majd csak későbbi statisztikákból derülhet ki.

Még több Gazdaság

Olyan jelentést kaptak Brüsszelben, amit nagyon nem akartak látni

Nagy Márton bejelentette: nagyobb béremelés jön a Magyar Postánál

Energiatárolási forradalom előtt állunk? A Planet Budapest 2026 rendezvényen kiderül, mit jelent a tiszta jövő!

kulker2

Decemberben egyébként az export sem teljesített rosszul: a kivitel volumene 3,8%-kal, a behozatalé 7,9%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Euróban számolva 6, illetve 6,5%-ois a dinamika, ami mutatja, hogy amióta a KSH átállt az új típusú árindex-számításra, kevésbé egyértelműek a külkereskedelmi folyamatok, mert a volumen- és értékindexek nem mindig tartanak egy irányba.

Az export év végi megugrása reményt nyújthat arra, hogy az ipari termelés nem teljesített rosszul 2025 negyedik negyedévében (az első két hónap e szempontból ellentmondásos volt), és ez javítja a holnap megjelenő GDP-adat kilátásait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
A Fed kamatdöntése után összeszedte magát a forint
Megjött a Fed döntése, így reagáltak az amerikai tőzsdék - Az arany árfolyama kilőtt
A kerti kutak korának vége kell legyen – már a magyar gazdaságot szárítjuk ki egy friss tanulmány szerint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility