Elmaradt a történelmi csúcsbeállítás, mocorog az import

Tavaly 8,2 milliárd eurós többlettel zárt Magyarország külkereskedelmi mérlege - derül ki a KSH adataiból. A 2025-ös év alapvetően visszafogott exportot és importot hozott a gyengén muzsikáló gazdaságban, az utolsó hónapok viszont a behozatal meglódulásáról árulkodnak.

A 8,2 milliárd eurós áruforgalmi többlet hasonló, mint amit a megelőző két évben láttunk, és a mintázata is megegyezik: a gyenge belső felhasználás miatt az importigény alacsony, az export pedig a külkereskedelmi partnerek vérszegény konjunktúrája miatt döcög. Jól mutatja ezt, hogy az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene nagyon szerény 0,2%-kal nőtt, az onnan érkező behozatalé 2,0%-kal csökkent.

Az év során összességében tehát a külkereskedelmi forgalom dinamikája visszafogott maradt.

Az év vége felé ugyanakkor a behozatalban élénkülést lehetett tapasztalni, ami a külkereskedelem havi egyenlegeit rontotta.

Ha ez nem történt volna meg, akkor akár 10 milliárd euróra is felszaladhatott volna az éves többlet, ami új történelmi rekordot jelentett volna. Az import élénkülésének valószínűleg több oka van, egyrészt az energiahordozók árának és volumenének emelkedése, másrészt a lakossági fogyasztás folyamatos emelkedése. Az sem kizárt, hogy az utolsó hónapokban a beruházási célú importban is van fordulat, ez azonban majd csak későbbi statisztikákból derülhet ki.

Decemberben egyébként az export sem teljesített rosszul: a kivitel volumene 3,8%-kal, a behozatalé 7,9%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Euróban számolva 6, illetve 6,5%-ois a dinamika, ami mutatja, hogy amióta a KSH átállt az új típusú árindex-számításra, kevésbé egyértelműek a külkereskedelmi folyamatok, mert a volumen- és értékindexek nem mindig tartanak egy irányba.

Az export év végi megugrása reményt nyújthat arra, hogy az ipari termelés nem teljesített rosszul 2025 negyedik negyedévében (az első két hónap e szempontból ellentmondásos volt), és ez javítja a holnap megjelenő GDP-adat kilátásait.

