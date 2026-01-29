Energiatárolási forradalom előtt állunk? A Planet Budapest 2026 rendezvényen kiderül, mit jelent a tiszta jövő!

Az energiaátmenet ma már nemcsak a fenntarthatóság kiindulópontja, hanem versenyképességi kérdés is. A konferencia február 26-án azt vizsgálja, milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan teremthető meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon. A délelőtti szekció az energiatárolási innovációkra, az energiatermelés magyarországi jövőjére, valamint az iparágak átállási stratégiájára és a finanszírozás megteremtésére helyezi a hangsúlyt.
A délutáni programban a megújuló energiaforrások – nap-, szél- és geotermikus energia – magyarországi potenciálját vizsgáljuk, kiegészülve az energiatárolás rendszerstabilizáló szerepével és az energiaközösségekben rejlő, jelenleg még kiaknázatlan lehetőségekkel. A szakértők gyakorlati példákon keresztül mutatják be, hogyan válhat a tiszta energia a gazdasági növekedés és az ellátásbiztonság egyik alappillérévé.
A rendezvény különösen hangsúlyos témái között szerepel majd:
- Egy új irány az akkumulátorfejlesztésben - A világhír kapujában
- A fenntartható energiatermelés jövője
- Az ESG-teljesítmény hatása a vállalati versenyképességre
- A "zöld átállás" és a tiszta energiaátmenet finanszírozása: sarokpontok és kihívások
- Projektfinanszírozás az energiapiacon - Mi a sikeres működés "titka"?
Szó lesz még az energiatárolás várható fellendüléséről és a következő lépésekről, a nap-, szél- és geotermikus energia magyarországi kapacitásbővülési kilátásairól és kihívásairól, a települések fejlődési lehetőségeiről a zöld átállás kontextusában, valamint az energiaközösségek megalakulásának tapasztalatairól és az iparágak közötti partnerségek sikereiről.
A rendezvényt Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke nyitja meg.
A résztvevők többek között olyan előadókkal találkozhatnak, mint Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóság ügyvezető igazgatója, Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetségének elnöke vagy Kovács Domonkos, az Alteo M&A és tőkepiacok vezérigazgató-helyettese.
A Planet Expo és Konferencia ingyenesen látogatható, regisztrációhoz kötött rendezvény, amely széles szakmai közönséget vár: innovatív és zöld vállalatok döntéshozóit, gazdasági cégvezetőket, finanszírozókat, energiaszolgáltatókat, valamint minden olyan vállalat képviselőit, akiket a szabályozás vagy a fogyasztói elvárások miatt érint a fenntarthatóság és a tiszta energiára való átállás.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
