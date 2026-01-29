Energiatárolási forradalom előtt állunk? A Planet Budapest 2026 rendezvényen kiderül, mit jelent a tiszta jövő!

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az energiaátmenet ma már nemcsak a fenntarthatóság kiindulópontja, hanem versenyképességi kérdés is. A konferencia február 26-án azt vizsgálja, milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan teremthető meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon. A délelőtti szekció az energiatárolási innovációkra, az energiatermelés magyarországi jövőjére, valamint az iparágak átállási stratégiájára és a finanszírozás megteremtésére helyezi a hangsúlyt.

A délutáni programban a megújuló energiaforrások – nap-, szél- és geotermikus energia – magyarországi potenciálját vizsgáljuk, kiegészülve az energiatárolás rendszerstabilizáló szerepével és az energiaközösségekben rejlő, jelenleg még kiaknázatlan lehetőségekkel. A szakértők gyakorlati példákon keresztül mutatják be, hogyan válhat a tiszta energia a gazdasági növekedés és az ellátásbiztonság egyik alappillérévé.

A rendezvény különösen hangsúlyos témái között szerepel majd:

Egy új irány az akkumulátorfejlesztésben - A világhír kapujában

A fenntartható energiatermelés jövője

Az ESG-teljesítmény hatása a vállalati versenyképességre

A "zöld átállás" és a tiszta energiaátmenet finanszírozása: sarokpontok és kihívások

Projektfinanszírozás az energiapiacon - Mi a sikeres működés "titka"?

Szó lesz még az energiatárolás várható fellendüléséről és a következő lépésekről, a nap-, szél- és geotermikus energia magyarországi kapacitásbővülési kilátásairól és kihívásairól, a települések fejlődési lehetőségeiről a zöld átállás kontextusában, valamint az energiaközösségek megalakulásának tapasztalatairól és az iparágak közötti partnerségek sikereiről.

A rendezvényt Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke nyitja meg.

Áder János Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, volt köztársasági elnök, kuratóriumi elnök 1959. május 9-én született Csornán. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát 1983-ban. 1990-2012 között tagja a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségnek.

A résztvevők többek között olyan előadókkal találkozhatnak, mint Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóság ügyvezető igazgatója, Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetségének elnöke vagy Kovács Domonkos, az Alteo M&A és tőkepiacok vezérigazgató-helyettese.

A Planet Expo és Konferencia ingyenesen látogatható, regisztrációhoz kötött rendezvény, amely széles szakmai közönséget vár: innovatív és zöld vállalatok döntéshozóit, gazdasági cégvezetőket, finanszírozókat, energiaszolgáltatókat, valamint minden olyan vállalat képviselőit, akiket a szabályozás vagy a fogyasztói elvárások miatt érint a fenntarthatóság és a tiszta energiára való átállás.

