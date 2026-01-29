  • Megjelenítés
Erősen kezdi az évet az európai gazdaság

Januárban 98,2 pontra emelkedett az Európai Bizottság gazdasági hangulatindexe a decemberi 97 pontról, ami kedvező kilátásokat jelez az első negyedéves növekedésre. A nagy tagállamok közül Franciaországban volt a leglátványosabb a javulás: a mutató 94,6 pontról 100,4 pontra ugrott, feltehetően a 2026-os költségvetés elfogadásával együtt járó politikai bizonytalanság mérséklődésének köszönhetően - áll az ING Bank friss elemzésében.

Az euróövezetben az építőipar kivételével minden ágazatban erősödött a bizalom. A feldolgozóipar fokozatosan lábal ki a gyengélkedésből: a termelési várakozások már a hosszú távú átlag fölé kerültek, noha az exportrendelések továbbra is visszafogottak. A készletszintek három éve nem látott mélypontra estek, miközben a foglalkoztatási várakozások valamennyi szektorban javultak.

Ezek a folyamatok összességében biztató képet festenek a következő hónapok gazdasági teljesítményéről.

Az árvárakozások minden ágazatban mérséklődtek, bár még mindig a történelmi átlag felett vannak. A fogyasztói inflációs várakozások is enyhültek, de továbbra is meghaladják a hosszú távú normát. A jelenlegi adatok alapján az Európai Központi Banknak egyelőre nincs erős oka a kamatkondíciók módosítására: sem további élénkítés, sem azonnali szigorítás irányába nem mutatnak az inflációs trendek.

Ugyanakkor az eurózóna jegybankja élénken figyeli a dollár közelmúltbeli gyengülését. Az EKB decemberi elemzésének egyik alternatív forgatókönyve szerint, ha a dollár árfolyama fokozatosan 1,27-re gyengül az euróval szemben, az euróövezet inflációja 2027-ben 1,6 százalékra, 2028-ban pedig 1,7 százalékra csökkenhet.

Egy ilyen forgatókönyv megvalósulása a szakértők szerint megágyazhat a kamatszint további mérséklésének.

Beüt a gyenge dollár, az EKB arra kényszerülhet, amit mindenképp el akart kerülni

