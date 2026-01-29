  • Megjelenítés
FONTOS Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Itt a döntés: pillanatokon belül több millió forintot kap 80 ezer magyar!
Gazdaság

Itt a döntés: pillanatokon belül több millió forintot kap 80 ezer magyar!

Portfolio
Egy napon belül megkapják a fegyverpénzt a dolgozók.

A kormány döntése értelmében január 30-án fizetik ki a katonák, rendvédelmi dolgozók számlájára a hathavi fegyverpénzt, mellyel elismerjük a munkájukat

- mondta Vitályos Eszter, kormányszóvivő a csütörtöki Kormányinfón. Közlése szerint 80 ezer fegyveres kapja meg az összeget.

A „fegyverpénz” 2026-ban egy egyszeri, hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatás, amelyet a hivatásos rendvédelmi és fegyveres szervek tagjai kapnak.

Alapvetően rendőrök, katonák, NAV pénzügyőrei, nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos tagjai és hasonló fegyveres szolgálatban állók jogosultak rá.

Emlékezetes, amikor 2022-ben szintén fegyverpénzt fizettek a rendvédelmi dolgozóknak, akkor az teljesen megkavarta az országos béradatokat.

További részletek hamarosan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

