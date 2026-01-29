Kereskedők szerint Kína a sztratoszférába katapultálhatja egy kritikus fontosságú nyersanyag árát

A kínai kereskedők dominálta Shanghai Futures Exchange (SHFE) történetének egyik legforgalmasabb napját zárhatja ma, hiszen
a réz kereskedési volumene a második legmagasabb lehet a tőzsde fennállása óta
- írta meg a Bloomberg.
A volumen magyar idő szerint estére sem csökkent, de a korábbi vásárlási hullámot eladási nyomás váltotta fel:
Yan Weijun, a Xiamen C&D Inc. kutatási vezetője szerint egyértelműen spekulatív alapok hajtják a folyamatot:
Ez szinte tisztán kínai tőke, tekintve, hogy az ugrás az ázsiai kereskedési órákra koncentrálódott.
Az AI és az energetika mint a rali motorjai. Bár Kínában a fizikai kereslet jelenleg mérsékelt, a befektetők a hosszú távú strukturális hiányra fogadnak. A réz elengedhetetlen a modern technológiákhoz:
- A becslések szerint minden egyes megawattnyi adatközponti kapacitás 30–47 tonna rezet igényel a vezetékezéshez és a hűtőrendszerekhez.
- A Tesla és más technológiai óriások milliárdos beruházásai az AI-alapú robotika irányába hatalmas extra keresletet támasztanak.
- A globális energetikai átálláshoz szükséges infrastruktúra-fejlesztések elképzelhetetlenek réz nélkül.
A keresletet tovább tüzeli, hogy a réz a modern űripar egyik legkritikusabb alapanyagává vált.
A kimagasló hővezető képessége miatt például nélkülözhetetlen a rakétahajtóművek égéstereiben. A kínaiakon kívül a NASA és az Elon Musk nevével fémjelezett SpaceX is speciális rézötvözeteket használ a 3000 Celsius-fok feletti égéshő elvezetésére. Emellett a műholdak sugárzásálló áramkörei és a Mars- és Hold-járók nagy sebességű adatátviteli rendszerei is magas tisztaságú rézfóliákra épülnek, így a fém stratégiai jelentősége a bolygónkon túlra is kiterjed.
A "Trump-hatás" és a dollár szerepe. A piacot nemcsak a technológia, hanem a geopolitika is mozgatja. A Trump-adminisztráció határozott külpolitikája és a kritikus ásványkincsekre vonatkozó stratégiai megállapodásai (pl. a közelmúltbeli elnöki rendelet a feldolgozott ásványok importjáról) növelik az ellátási láncok körüli bizonytalanságot.
Mark Thompson, a Trafigura volt kereskedője szerint a piac jelenleg annyira feszített, hogy bármilyen váratlan bányászati leállás (például Chilében vagy Indonéziában)
az egekig katapultálhatja az árakat a 20 000 dolláros szintig.
Jelenleg a világ a "számítási teljesítmény" korszakát éli, és ahogy a 20. századot az olaj, úgy a 21. századot a réz és a chipek határozzák meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
