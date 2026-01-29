Kiderültek a részletek: jön az 50 milliárdos rezsimentő csomag

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az új év eleji hideg miatt a hazai háztartások fűtési energiaigénye az előző évek átlagos fogyasztásához képest megugrott. Erre a helyzetre reagálva született meg január 22-én a „rezsistop” döntés.

Automatikus jóváírást, egy héten belül kidolgozott szabályokat és a számlázás átmeneti leállítását jelentette be az előző heti Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Éppen ezért Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével egy külön munkacsoport alakult, amelynek feladata az volt, hogy minden élethelyzetre kidolgozza a megfelelő kompenzációs mechanizmust.

A munkacsoport ma (hétfőn - a szerk.) megfogalmazott javaslatairól a kormány a szerdai ülésén dönt, célunk, hogy senkinek se kelljen az extrém januári időjárás miatt többet fizetnie

- írta az energiaügyi miniszter a hétfőn megtartott munkacsoporti ülés után.

Itt vannak a részletek

A mai Kormányinfón Lantos Csaba ismertette a januári rezsistop kapcsán kidolgozott részleteket:

A január 20-a utáni statisztikák alapján a rendkívüli hideg miatt 30%-os mennyiségi többletfogyasztás jelentkezett. Bár a hónap vége felé az időjárás enyhült,

a kormány úgy határozott, hogy a teljes januári fogyasztás után 30%-os kedvezményt biztosít.

A lényeg: a támogatás nem csupán a gázfogyasztókra vonatkozik, hanem több fűtési módra is érvényesíthető:

Gázfogyasztók. Az energiaügyi miniszter elmondta, hogy a kedvezmény alapja az úgynevezett jelleggörbe, amely meghatározza, hogy az éves fogyasztás hány százaléka esik januárra. A kormány ezt a januári részmennyiséget növeli meg "virtuálisan" 30%-kal, majd vonja le a kedvezményt, így biztosítva, hogy senki ne csússzon ki a rezsivédett sávból a hideg miatt.

Az átalánydíjasok és a hőmérsékletfüggő számlázásúak az éves elszámoló számlájuknál látják majd a jóváírást.

A diktálós ügyfelek esetében a két bediktálás közötti időszak alapján számolják ki a januárra eső részt.

Távhősök. Itt a legegyszerűbb a helyzet, ők fix 30%-os árkedvezményt kapnak a januári díjból, amit a társasházi közös mérőkön keresztül érvényesítenek a szolgáltatók.

Villanyfűtéssel rendelkezők. Szintén jogosultak a 30%-os mennyiségi kedvezményre. Fontos szabály, hogy

egy háztartás csak egy fűtési módra (gáz vagy áram) kaphat támogatást.

Aki az áramszámláján szeretné a kedvezményt, annak április 30-ig nyilatkoznia kell az MVM honlapján. Aki nem nyilatkozik, de van gázmérője, az automatikusan a gázszámláján kapja meg a segítséget.

A miniszter újságírói kérdésére tisztázta, hogy a januári számlázást a végleges döntésig felfüggesztették. A rendszer a bejelentés napján indul újra, immár az új szabályok szerint. Aki esetleg már kézhez kapta a januári számláját, annak a későbbi elszámolások során fogják jóváírni a 30%-os kedvezményt.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a többletfogyasztás kifizetése összesen körülbelül

50 milliárd forintos pluszterhet jelentene a háztartásoknak.

- amelyet részben állami forrásokból, részben pedig a Robin Hood adón keresztül fogják fedezni.

