Korrupciós ügybe bukott bele az Európai Bizottság nagykutyája

Hololei ellen összeférhetetlenség, átláthatósági hiányosságok, ajándékok jogosulatlan elfogadása és hivatalos dokumentumok szabálytalan kezelése miatt indult vizsgálat.

Csalódott vagyok, de elfogadom a Bizottság döntését, és örülök, hogy ez a hosszú folyamat végre lezárult

– nyilatkozta Hololei csütörtökön.

A tisztviselő korábban a Bizottság közlekedési főigazgatóságán töltött be vezető pozíciót, legutóbb pedig a Nemzetközi Partnerségek Főigazgatóságán dolgozott tanácsadóként. 2025. március 21-én értesítették arról, hogy fegyelmi eljárás indul ellene.

A vádak az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 2023-ban lefolytatott bizalmas vizsgálatán alapultak, amelyet eredetileg a Politico korábbi leleplezései indítottak el.

Az OLAF vizsgálatának megállapításai és a fegyelmi eljárás eredményei alapján a biztosok testülete úgy döntött, hogy eltávolítja a magas rangú tisztviselőt a posztjáról

– közölte egy, az ügyet ismerő bizottsági tisztviselő.

Henna Virkkunen, a Bizottság ügyvezető alelnöke csütörtökön a sajtónak megerősítette, hogy lezárult egy fegyelmi eljárás egy magas rangú tisztviselő ügyében, de az érintett nevét nem hozta nyilvánosságra. Az eljárás megállapította, hogy az érintett megsértette a vonatkozó szabályokat, ezért a testület "megfelelő és arányos intézkedések" mellett döntött.

Címlapkép forrása: Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images