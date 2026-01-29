Különleges startupot vett az Apple

Az Apple nem hozta nyilvánosságra az ügylet pontos értékét, ám a Financial Times értesülései szerint a tranzakció közel 2 milliárd dollárról szól. A Q.ai mögött olyan befektetők álltak, mint a Kleiner Perkins, a Spark Capital és a GV (korábban Google Ventures).
A vállalat egyelőre nem részletezte, pontosan mire használja majd a megszerzett technológiát. Annyit közölt, hogy a Q.ai olyan gépi tanulási megoldásokon dolgozott,
amelyek segítségével az eszközök képesek megérteni a suttogást, és javítani a hangminőséget zajos környezetben.
A Q.ai tavaly szabadalmi bejelentést is tett egy olyan rendszerre, amely az arcbőr mikromozgásaiból ismeri fel a kimondott vagy néma szavakat, azonosítja a beszélőt, és akár az érzelmi állapotát, a pulzusszámát vagy a légzésszámát is méri.
A startup mind a száz alkalmazottja csatlakozik az Apple-höz, köztük Aviad Maizels vezérigazgató és társalapítói. Maizels nem ismeretlen az Apple számára: 2013-ban már eladta nekik a PrimeSense nevű, háromdimenziós érzékelőkkel foglalkozó cégét, amelynek technológiája később az iPhone-ok arcfelismerő rendszerének alapját adta.
Az Apple az elmúlt időszakban egyre több mesterséges intelligenciára épülő funkciót épít be az AirPods fülhallgatókba. Tavaly például bevezette a valós idejű beszédfordítást.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
