Különleges startupot vett az Apple
Különleges startupot vett az Apple

Az Apple csütörtökön közölte, hogy felvásárolta a Q.ai nevű izraeli startupot, amely hangalapú mesterségesintelligencia‑technológiákat fejleszt. A tranzakcióval a vállalat olyan megoldásokhoz jut, amelyek a beszéd pontosabb megértését és a hangminőség javítását célozzák.

Az Apple nem hozta nyilvánosságra az ügylet pontos értékét, ám a Financial Times értesülései szerint a tranzakció közel 2 milliárd dollárról szól. A Q.ai mögött olyan befektetők álltak, mint a Kleiner Perkins, a Spark Capital és a GV (korábban Google Ventures).

A vállalat egyelőre nem részletezte, pontosan mire használja majd a megszerzett technológiát. Annyit közölt, hogy a Q.ai olyan gépi tanulási megoldásokon dolgozott,

amelyek segítségével az eszközök képesek megérteni a suttogást, és javítani a hangminőséget zajos környezetben.

A Q.ai tavaly szabadalmi bejelentést is tett egy olyan rendszerre, amely az arcbőr mikromozgásaiból ismeri fel a kimondott vagy néma szavakat, azonosítja a beszélőt, és akár az érzelmi állapotát, a pulzusszámát vagy a légzésszámát is méri.

A startup mind a száz alkalmazottja csatlakozik az Apple-höz, köztük Aviad Maizels vezérigazgató és társalapítói. Maizels nem ismeretlen az Apple számára: 2013-ban már eladta nekik a PrimeSense nevű, háromdimenziós érzékelőkkel foglalkozó cégét, amelynek technológiája később az iPhone-ok arcfelismerő rendszerének alapját adta.

Az Apple az elmúlt időszakban egyre több mesterséges intelligenciára épülő funkciót épít be az AirPods fülhallgatókba. Tavaly például bevezette a valós idejű beszédfordítást.

