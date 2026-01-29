Máris látható az új szabályozás hatása a horvát boltokban és piacokon

Az új rendelet a gyümölcsökre, zöldségekre, egyes feldolgozott termékekre, valamint a banánokra vonatkozik, és január elsején lépett hatályba. A Horvát Mezőgazdasági Kamara (HPK) üdvözölte a változásokat, és hangsúlyozta, hogy hatásuk már most érzékelhető az üzletekben.
Az egyik legfontosabb újítás
a származási ország egyértelmű feltüntetésének kötelezettsége, különösen a csomagolatlanul értékesített friss termékeknél.
A lédig árusított gyümölcsökön, zöldségeken és étkezési burgonyán ezentúl jól olvasható, azonnal látható helyen kell megjeleníteni a származási információt. A kamara szerint ez segít abban, hogy a vásárlók könnyen felismerjék a horvát termékeket, és tudatosan támogassák a hazai mezőgazdaságot.
A kamara közlése szerint a kereskedők többsége már most betartja az új előírásokat. A szervezet ugyanakkor elvárja, hogy a hatóságok szigorúan ellenőrizzék a szabályok betartását, és következetesen fellépjenek az esetleges visszaélések ellen.
Július elsejétől további rendelkezések lépnek életbe, amelyeket a mezőgazdasági szereplők különösen kedvezően fogadtak. Ezek lehetővé teszik, hogy a gazdák a piaci szabványoknak nem teljesen megfelelő gyümölcsöket és zöldségeket közvetlenül, a termelési területükön értékesítsék – például helyi piacokon, a gazdák számára fenntartott standokon. A kamara szerint ez növeli a helyi termelők láthatóságát, és erősíti a rövid ellátási láncokat.
A pozitív lépések ellenére a HPK arra figyelmeztet, hogy a horvát gyümölcs- és zöldségszektor továbbra is erős importnyomás alatt áll. Ez sok esetben a hazai termelés csökkenéséhez vagy stagnálásához vezet. Grossi hangsúlyozta, hogy folytatni kell az együttműködést a minisztériummal, különösen az aszály és a szélsőséges időjárás okozta nehézségek kezelése, a fedett mezőgazdasági létesítményekre vonatkozó egyértelmű szabályozás kialakítása, valamint a súlyos munkaerőhiány mérséklése érdekében.
A bizottság bírálta az üvegházak és fóliasátrak építésére vonatkozó adminisztratív akadályokat is. A kamara azt szorgalmazza, hogy ezeket a mezőgazdasági építményeket mentsék fel az általános építési engedélyezési kötelezettség alól, és egyszerűbb, gyorsabb eljárásokat vezessenek be, ezzel ösztönözve a beruházásokat és az ország élelmiszer-önellátásának növelését.
A munkaerő-ellátás továbbra is komoly problémát jelent az ágazatban. A jelenlegi szabályozás szerint az idénymunkások a termelési időszakon kívül nem jogosultak munkanélküli-ellátásra, ami a kamara szerint tovább nehezíti a már most is szűkös munkaerő biztosítását. A HPK szerint a munkaügyi szabályok felülvizsgálata nélkül tartósan nem lesz fenntartható a hazai gyümölcs- és zöldségtermelés.
