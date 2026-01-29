  • Megjelenítés
Megakadt a gazdasági hangulat javulása az év elején
Megakadt a gazdasági hangulat javulása az év elején

Januárban megakadt a gazdasági hangulat trendszerű emelkedése Magyarországon. Bár a fogyasztók kilátásai nem változtak decemberhez képest, a cégek hangulata romlott, és így a kilátások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe csaknem 3 ponttal csökkent.

A GKI üzleti bizalmi indexe januárban csaknem 4 ponttal mérséklődött az előző hónaphoz képest, így öthavi mélypontjára esett. Az ipari bizalmi index számottevően, csaknem 5 ponttal, a kereskedelmi és a szolgáltatói index 3-3 ponttal csökkent. Ugyanakkor az építőipari mutató 3 ponttal emelkedett – igaz, meglehetősen alacsony szintről. A közeljövő kilátásait illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé, az üzleti szolgáltatások pedig a leginkább derűlátó szektor.

Az üzleti bizalom ősz óta javult, a friss adat rondít ezen a tendencián.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 első hónapjában nem változott a tavaly decemberihez képest. A következő három hónapban a vállalkozások 9%-a készül a létszám bővítésére, míg 12%-a csökkentené azt. Az iparban és az üzleti szolgáltatások területén a létszám bővítésére törekvők vannak többségben az elbocsátásokra készülőkkel szemben. Az építőiparban viszont a leépítést tervezőké a többség.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése januárban jelentősen javult az előző megkérdezéshez képest. A legnagyobb pozitív elmozdulás a szolgáltató szférában volt tapasztalható, de az ipari cégek is jóval kiszámíthatóbbnak érezték a környezetet, mint decemberben.

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, az őszi és a téli hónapokban lassan-lassan, de fokozatosan felfelé kúszott. Így e mutató januárra tíz havi csúcsára ért fel. A következő három hónapban a cégek 35%-a szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 8%-uk készül – szemben a decemberi 29 és 9%-kal.

Tavaly decemberben a GKI fogyasztói bizalmi index értéke kétéves csúcsára emelkedett, majd januárban nem változott. Az aktuális hónapban a lakosság az elmúlt 12 hónapra vonatkozó pénzügyi helyzetét, valamint a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait is enyhén javulónak értékelte az előző megkérdezéshez képest. Ezzel szemben az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét enyhén romlónak gondolják, és a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is romlott kissé.

