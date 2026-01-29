  • Megjelenítés
Megállíthatatlanul szárnyal a réz ára, Trump fenyegetése után robbant a piac
Gazdaság

Megállíthatatlanul szárnyal a réz ára, Trump fenyegetése után robbant a piac

Portfolio
Történelmi csúcsra emelkedett a réz ára, elsősorban a geopolitikai és kereskedelmi bizonytalanságoknak, valamint a dollár hirtelen gyengülésének köszönhetően.

A réz határidős jegyzései ma közel 7%-kal, fontonként 6,3 dollár fölé ugrottak a Chicagói Árutőzsdén, ez új történelmi csúcsot jelent.

A geopolitikai és kereskedelmi bizonytalanságok, valamint a dollár hirtelen gyengülése nyomán a befektetők egyre inkább a reáleszközök felé fordulnak.

A közelmúlt fejleményei között említhető, hogy Donald Trump amerikai elnök Iránnak azzal fenyegetőzött, hogy a júniusban elrendelt csapásnál jóval súlyosabb katonai támadásokat hajt végre, amennyiben az ország nem egyezik bele egy Washingtonnal kötendő kereskedelmi megállapodásba. Trump más országokkal szembeni vámfenyegetései, valamint a dollár gyengülésével szembeni látható közönye tovább erősítették a nemes- és ipari fémek felé irányuló tőkemenekítést.

A réz árát emellett tartós kínálati szűkösség és erőteljes ipari kereslet is támogatja, különösen a megújuló energiára és a mesterséges intelligenciára épülő globális átállás következtében. Eközben a sanghaji, londoni és New York-i raktárakban nyilvántartott rézkészletek az elmúlt hetekben emelkedtek, az összesített állomány meghaladta a 900 ezer tonnát.

Még több Gazdaság

Hamarosan megismerjük a kormány friss döntéseit

Történelmi pillanat a magyarok kedvenc autógyártójánál!

Jön a friss GDP-adat, kikecmereg-e a stagnálásból a magyar gazdaság?

copper

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
A Fed kamatdöntése után összeszedte magát a forint
Megjött a Fed döntése, így reagáltak az amerikai tőzsdék - Az arany árfolyama kilőtt
A kerti kutak korának vége kell legyen – már a magyar gazdaságot szárítjuk ki egy friss tanulmány szerint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility