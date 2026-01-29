Megállíthatatlanul szárnyal a réz ára, Trump fenyegetése után robbant a piac

Történelmi csúcsra emelkedett a réz ára, elsősorban a geopolitikai és kereskedelmi bizonytalanságoknak, valamint a dollár hirtelen gyengülésének köszönhetően.

A réz határidős jegyzései ma közel 7%-kal, fontonként 6,3 dollár fölé ugrottak a Chicagói Árutőzsdén, ez új történelmi csúcsot jelent.

A geopolitikai és kereskedelmi bizonytalanságok, valamint a dollár hirtelen gyengülése nyomán a befektetők egyre inkább a reáleszközök felé fordulnak.

A közelmúlt fejleményei között említhető, hogy Donald Trump amerikai elnök Iránnak azzal fenyegetőzött, hogy a júniusban elrendelt csapásnál jóval súlyosabb katonai támadásokat hajt végre, amennyiben az ország nem egyezik bele egy Washingtonnal kötendő kereskedelmi megállapodásba. Trump más országokkal szembeni vámfenyegetései, valamint a dollár gyengülésével szembeni látható közönye tovább erősítették a nemes- és ipari fémek felé irányuló tőkemenekítést.

A réz árát emellett tartós kínálati szűkösség és erőteljes ipari kereslet is támogatja, különösen a megújuló energiára és a mesterséges intelligenciára épülő globális átállás következtében. Eközben a sanghaji, londoni és New York-i raktárakban nyilvántartott rézkészletek az elmúlt hetekben emelkedtek, az összesített állomány meghaladta a 900 ezer tonnát.

