Nem várt segítséget kapott Ukrajna
Az ukrán jegybank közel egy év szünet után ismét kamatot csökkentett, 50 bázisponttal 15 százalékra mérsékelve az irányadó rátát - írta meg a Bloomberg.

A monetáris lazítást a külföldi segélyek beáramlása és az enyhülő infláció tette lehetővé. A fogyasztói árak emelkedése decemberben 8 százalékra lassult a májusban mért 15,9 százalékról, ami elsősorban a jobb termésnek és a stabil árfolyamnak köszönhető.

A pénzügyi helyzetet az is javítja, hogy az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelkeretet ígért Kijevnek, a Nemzetközi Valutaalap pedig egy négyéves, több mint 8 milliárd dollár értékű programban állapodott meg Ukrajnával.

A jegybank közlése szerint az árnyomás enyhülése és a külső finanszírozással kapcsolatos kockázatok csökkenése együtt tette indokolttá a kamatvágást. Ezek a kedvező folyamatok ellensúlyozták azokat az aggodalmakat, amelyeket az orosz támadások okozta áramkimaradások és fűtéshiány váltottak ki a fagyos téli időszakban.

A jegybank várakozásai szerint az infláció az év második feléig tovább lassul, majd az energiaellátási zavarokból eredő költségnövekedés hatására ismét gyorsulni kezd. 2026-ra 7,5 százalékos pénzromlást jeleznek előre, szemben a korábbi, 6,6 százalékos prognózissal.

Az ukrán devizatartalékok a jegybank becslése szerint 2026-ra rekordszintre, 65 milliárd dollárra emelkedhetnek.

Ugyanakkor az idei GDP-növekedési előrejelzést 2 százalékról 1,8 százalékra rontották az energetikai infrastruktúra jelentős pusztulása miatt.

