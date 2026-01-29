  • Megjelenítés
FONTOS Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Olyan jelentést kaptak Brüsszelben, amit nagyon nem akartak látni

Portfolio
Egy brit egyetemi modell szerint egy eszkalálódó amerikai–európai vámháborúban az Európai Unió és az Egyesült Királyság gazdasági vesztesége nagyobb lenne, mint az Egyesült Államoké, különösen akkor, ha a felek kölcsönösen 25 százalékos vámokat vetnének ki egymásra. A számítások arra jutnak, hogy a megtorlás minden európai szereplő számára rosszabb kimenetet eredményezne, mint a vámok elviselése, és a konfliktus összességében negatív összegű játszma maradna – számolt be a Financial Times.

Az Aston University friss modellje szerint egy eszkalálódó amerikai–európai vámháborúban az EU és az Egyesült Királyság nagyobb gazdasági veszteséget szenvedne el, mint az Egyesült Államok.

A számítások egy olyan forgatókönyvet vizsgáltak, amelyben Donald Trump 25 százalékos vámot vet ki több európai országra – a grönlandi vita nyomán –, és erre Európa azonos mértékű ellenlépésekkel reagál.

A kutatás arra jutott, hogy a megtorlás minden európai ország számára nagyobb GDP-veszteséget okozna, mintha egyszerűen elviselnék az amerikai vámokat.

Az Egyesült Királyság esetében a modell azt mutatja, hogy egy 25 százalékos kölcsönös vámemelés esetén a gazdasági kár kétszer akkora lenne, mint ha London nem torolná meg az intézkedést, még az amerikai export jelentős visszaesése mellett is. A tanulmány szerint a brit egy főre jutó GDP-csökkenés egy uniós szintű megtorlás esetén körülbelül fele akkora lenne, mint az EU egészét érő veszteség, ugyanakkor a brit–uniós koordinált válasz adná a legrosszabb kimenetet az Egyesült Királyság számára.

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a brit gazdaság szempontjából a nem-retorzió a legkisebb veszteséggel járó stratégia.

Az elemzés azt is kiemeli, hogy az EU ugyan képes lenne fájdalmat okozni az Egyesült Államoknak, de ehhez a pusztán árualapú vámokon túl a szolgáltatások – különösen a technológiai és pénzügyi szektor – felé is ki kellene terjesztenie az eszköztárát. Brüsszel egy esetleges konfliktusra egy 93 milliárd euró értékű amerikai importra kivetendő megtorló csomagot készített elő, amely Boeing-repülőgépeket, autókat, bourbon whiskyt és szóját is érintett volna, ám a kutatás szerint ez önmagában nem jelentene döntő nyomást Washington számára.

A tanulmány szerint a vámháború összességében negatív összegű játszma lenne, amelyben minden fél veszít, de aránytalanul nagyobb terhet viselne Európa.

A számítások arra utalnak, hogy az Egyesült Államokkal szembeni egységes és hiteles fellépés csak akkor lehetne érdemi, ha az EU a piacméretéből fakadó szabályozási és szolgáltatáspiaci eszközöket is bevonná, miközben a puszta vámemelés elsősorban az európai gazdasági teljesítményt fogná vissza.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

