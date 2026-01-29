Rekordot döntött a spekuláció az unió piacán - jön a kínálati sokk 2026-ban

Rekordközeli long pozíciók a karbonpiacon. A tavaly augusztus óta tartó trend idén januárban csúcsosodott ki: az Intercontinental Exchange (ICE) adatai szerint a befektetési alapok nettó vételi pozíciói 2018 óta nem látott szintre emelkedtek. Bár a nemzetközi politikai feszültségek – például a Grönland körüli diplomáciai viták – rövid távú eladásokat generáltak, a piaci fundamentumok továbbra is felfelé mutatnak.
Az elemzők egyöntetű véleménye szerint a karbonkvóta ára azért emelkedik, mert az Európai Bizottság szigorodó szabályai miatt egyszerűen
elfogynak az ingyenes és aukcisó kvóták.
Az ICIS energiatanácsadó cég becslései szerint 2026-ban a piacra kerülő engedélyek mennyisége 15 százalékkal fog visszaesni.
Christoph Mueck, az Altana Wealth globális karbonalapjának vezetője szerint egyfajta „tökéletes vihar” tanúi vagyunk. Az árakat az alábbi tényezők hajtják fel:
-
Az éves kibocsátási plafon eleve csökken, de idén extra visszavonásokkal is számolni kell.
-
Brüsszel korábban előrehozott kvótaeladásokkal finanszírozta az orosz gázról való leválást. Ez a program legkésőbb 2026 augusztusában véget ér, ami jelentős kiesést jelent a kínálati oldalon.
-
A szektor számára korábban fenntartott extra keretek egy részét törlik.
A kvóták ára jelenelg közel 84 euró tonnánként, és piaci elemzők szerint idén a 100 euró/tonna feletti szint elérése is reális.
A drágulás nem marad politikai visszhang nélkül. Az európai nehézipar – az acélgyártástól a vegyiparig – a magas energiaárak és a karbonköltségek kettős szorításában van.
- Friedrich Merz német kancellár már tavaly ősszel felvetette, hogy az ingyenes kvóták rendszerét a jelenleg tervezett 2034-es kivezetési időponton túl is meg kellene tartani az európai versenyképesség megőrzése érdekében.
- Robert Fico szlovák miniszterelnök ennél is tovább ment: javaslatot tett az uniós karbonpiac 4-5 éves felfüggesztésére.
Spekuláció vagy piaci likviditás? Míg a politikusok és az ipari szereplők aggódnak, a befektetők szerint jelenlétük elengedhetetlen a zöld átálláshoz. Casey Dwyer, a Lattis commodity investment cég vezetője szerint a spekulánsok biztosítják a piac likviditását és segítik az árak fokozatos beépülését. Szerinte a valódi ipari dekarbonizáció csak akkor indul be igazán, ha az árak tartósan magasak maradnak, kényszerítve a vállalatokat a zöld beruházásokra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Veszélyes anyagokat találtak a hazai almákban - Ezt eszed nap mint nap
Szinte minden vizsgált mintában.
Rejtélyes fotók szivárogtak ki egy hangárból: különleges harci helikopterek érkeztek a Közel-Keletre
Ilyen festéssel ritkán látni a madarakat.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg tavaly a Lidl digitális hűségprogramjával
Alig van olyan magyar háztartás, amely ne venne részt valamilyen hűségprogamban.
Vajon túléli az okostelefon a mesterséges intelligencia korát?
Az Apple-Android duopóliumot az OpenAI, a Meta és az Amazon támadja
Brutális árcsökkentéseket jelentett be a magyarországi IKEA
Számos terméknél.
Erősen kezdi az évet az európai gazdaság
De a dollár nagy gyengülése még bekavarhat.
Szép csendben olyan dolog történhet, ami valósággal felrobbantja az arany árfolyamát
8500 dollárról beszél a JP Morgan.
Órákon belül jön az újabb havazás Magyarországon – Térképen mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó
Hétvégére lehűl az idő.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!