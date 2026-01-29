Rekordot döntött a spekuláció az unió piacán - jön a kínálati sokk 2026-ban

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Rekordközeli long pozíciók a karbonpiacon. A tavaly augusztus óta tartó trend idén januárban csúcsosodott ki: az Intercontinental Exchange (ICE) adatai szerint a befektetési alapok nettó vételi pozíciói 2018 óta nem látott szintre emelkedtek. Bár a nemzetközi politikai feszültségek – például a Grönland körüli diplomáciai viták – rövid távú eladásokat generáltak, a piaci fundamentumok továbbra is felfelé mutatnak.

Az elemzők egyöntetű véleménye szerint a karbonkvóta ára azért emelkedik, mert az Európai Bizottság szigorodó szabályai miatt egyszerűen

elfogynak az ingyenes és aukcisó kvóták.

Az ICIS energiatanácsadó cég becslései szerint 2026-ban a piacra kerülő engedélyek mennyisége 15 százalékkal fog visszaesni.

Christoph Mueck, az Altana Wealth globális karbonalapjának vezetője szerint egyfajta „tökéletes vihar” tanúi vagyunk. Az árakat az alábbi tényezők hajtják fel:

Az éves kibocsátási plafon eleve csökken, de idén extra visszavonásokkal is számolni kell.

Brüsszel korábban előrehozott kvótaeladásokkal finanszírozta az orosz gázról való leválást. Ez a program legkésőbb 2026 augusztusában véget ér, ami jelentős kiesést jelent a kínálati oldalon.

A szektor számára korábban fenntartott extra keretek egy részét törlik.

A kvóták ára jelenelg közel 84 euró tonnánként, és piaci elemzők szerint idén a 100 euró/tonna feletti szint elérése is reális.

A drágulás nem marad politikai visszhang nélkül. Az európai nehézipar – az acélgyártástól a vegyiparig – a magas energiaárak és a karbonköltségek kettős szorításában van.

Friedrich Merz német kancellár már tavaly ősszel felvetette, hogy az ingyenes kvóták rendszerét a jelenleg tervezett 2034-es kivezetési időponton túl is meg kellene tartani az európai versenyképesség megőrzése érdekében.

Robert Fico szlovák miniszterelnök ennél is tovább ment: javaslatot tett az uniós karbonpiac 4-5 éves felfüggesztésére.

Spekuláció vagy piaci likviditás? Míg a politikusok és az ipari szereplők aggódnak, a befektetők szerint jelenlétük elengedhetetlen a zöld átálláshoz. Casey Dwyer, a Lattis commodity investment cég vezetője szerint a spekulánsok biztosítják a piac likviditását és segítik az árak fokozatos beépülését. Szerinte a valódi ipari dekarbonizáció csak akkor indul be igazán, ha az árak tartósan magasak maradnak, kényszerítve a vállalatokat a zöld beruházásokra.

