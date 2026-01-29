Timothy Snyder: Morális borzalmat idézett elő a Trump által képviselt politikai logika

Tagadhatatlan az a morális borzalom, amelyet Donald Trump amerikai elnök második adminisztrációja idézett elő. Alex Pretti – egy 37 éves kórházi (intenzív osztályos) ápoló és amerikai állampolgár – az USA Bevándorlási és Vámhivatalának (ICE), valamint határőrségének ügynökei általi, Minneapolis utcáin történő kivégzését az eset bátor tanúi minden szögből felvették, és így az a világ minden táján láthatóvá vált.

Ez azután történt, hogy január elején Renée Nicole Goodot, egy 37 éves minneapolisi anyát és amerikai állampolgárt szintén az utcán meggyilkoltak, valamint számtalan, fel nem tárt haláleset és eltűnés következett be az „Alligator Alcatrazhoz” hasonló amerikai koncentrációs táborokban.

Ennek fényében a radikális megoldás pragmatikus megoldássá válik. Trumpot és minden más, ezekért a felháborító eseményekért felelős személyt vád alá kell helyezni és el kell ítélni.

Az ICE-t fel kell számolni, akárcsak annak anyaintézményét, a Belbiztonsági Minisztériumot.