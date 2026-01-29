Veszélyben vannak a tehenek

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában Február 25-26-án jön a Planet Expo és Konferencia: Hogyan tartható fenn a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés a klímaváltozás sürgetésében? Regisztráljon az ingyenes Planet Expo és Konferencia fenntartható agráriumról szóló napjára a konkrét válaszokért!

Az európai szarvasmarha-ágazat mélyen beágyazódott a kontinens kultúrájába, gazdaságába és élelmiszerrendszerébe. Több mint 1,3 millió gazdaság tart összesen mintegy 70 millió szarvasmarhát, így az Európai Unió a világ egyik legjelentősebb tej- és marhahús-termelője. Ugyanakkor ez az ágazat a mezőgazdaság legnagyobb üvegházgáz- és nitrogénkibocsátója is, ami feszültséget teremt az élelmiszertermelés, a gazdálkodók megélhetése és az uniós klímacélok között.

Zsiga Malek, a Ljubljanai Egyetem kutatója és Linda See, az IIASA munkatársa arra keresték a választ, hogy a közeljövőben milyen mértékben érinthetik a hőhullámok az európai szarvasmarhákat. Különös figyelmet fordítottak a szabadban legelő és a kizárólag istállóban tartott állatok közötti különbségekre, mivel az alkalmazkodási lehetőségek a két tartási mód esetében jelentősen eltérnek.

A kutatás jelentős regionális és rendszerszintű eltéréseket tárt fel. A kibocsátási forgatókönyvektől függően 6,2–13,7 millió számosállat – a jelenlegi európai állomány 11–22 százaléka – évi legalább 15 további hőhullámos napnak lesz kitéve 2050 környékére.

Az istállóban tartott állatok különösen veszélyeztetettek

Míg a legelőn tartott szarvasmarhák 4,5–12 százaléka szembesülhet ilyen mértékű hőterheléssel, addig az istállóban tartott állatoknál ez az arány 18–35 százalékra emelkedhet. A kutatók azt is megállapították, hogy a már ma is hőstressznek kitett régiókban várhatóan a jövőben is a legsúlyosabb lesz a helyzet.

Ide tartozik Olaszország, Spanyolország, Görögország, Szlovénia, Románia és Bulgária. Ezekben az országokban a szarvasmarha-tenyésztés a vidéki gazdaságok, valamint a hagyományos termékek – például az eredetvédett sajtok – egyik alapja.

Az eredmények rávilágítanak arra, hogy nagyratörő, időben meghozott és területileg célzott alkalmazkodási intézkedések nélkül nehéz lesz egyszerre teljesíteni a gazdasági, környezeti és állatjóléti célokat. Az olyan megoldások, mint az árnyékot adó fák telepítése a legelőkre, a fedett pihenőhelyek kialakítása, vagy az istállók szellőztetésének és hűtésének korszerűsítése idő- és tőkeigényesek.

Egyes régiókban a gazdák már most felhagynak a szarvasmarha-tenyésztéssel. Ennek egyik oka, hogy a gyakran aszállyal egybeeső hőhullámok megnehezítik a takarmánytermelést, és ezzel veszélyeztetik a gazdaságok jövedelmezőségét.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az alkalmazkodási stratégiáknak tükrözniük kell Európa sokszínű éghajlatát és termelési rendszereit. A mediterrán térségben más megoldásokra van szükség, mint az Alpokban vagy az atlanti régióban, ezért a beavatkozásokat helyi adottságokra szabva kell megtervezni.

Az eredmények ugyanakkor lehetséges szinergiákra is rámutatnak. Az istállók korszerűsítése, a fák telepítése és az állatlétszám csökkentése a leginkább kitett, marginális régiókban egyszerre javíthatja az állatok jólétét, támogathatja a klímavédelmi célokat és erősítheti a gazdálkodók ellenálló képességét.

Az európai szarvasmarha-ágazatban nincs mindenre érvényes, egységes megoldás.

A szükséges változások sok helyen kényelmetlenek lehetnek, különösen az intenzív állattartással jellemezhető régiókban, ahol egyes gazdáknak várhatóan csökkenteniük kell az állományt, vagy át kell alakítaniuk a termelési szerkezetet. A korai cselekvés azonban megkönnyítheti az átmenetet egy klímareziliensebb és környezetbarátabb európai szarvasmarha-ágazat felé.

Címlapkép forrása: Shutterstock