A dollár összeomlását előre eltervezhették, és mutatjuk, mi lesz a következő lépés!

Az elmúlt napok dollárgyengülése nem pusztán egy sima árfolyammozgás lehet, hanem egy mélyebb gazdaságpolitikai fordulat első, jól látható jele. Legalábbis Donald Trump amerikai elnök számára sorvezető lett egy olyan stratégia, amelyet eddig sokan összeesküvés-elméletnek hittek, míg mások stratágiai iránynak. Az egyre inkább amerikai sarokkővé váló terv egyszerre érinti a devizapiacokat, az állampapír-hozamokat és a globális tőkefolyamatokat – vagyis mindazt, ami a tőzsdék és a befektetések kockázati környezetét alapvetően meghatározza. Átnézzük, hogy milyen irányvonalat rajzoltak fel az elnöknek!

Az elmúlt héten a dollár látványos gyengülése került a globális pénzpiaci figyelem középpontjába. A dollár–jen árfolyam néhány nap alatt közel két százalékkal mozdult el, az euróval szemben 2008 óta nem látott mélypontig ment a leértékelődés, miközben az amerikai tízéves államkötvény hozama ingadozó, de összességében felfelé tartó pályán maradt. A mozgást egyszerre több tényező táplálta: a vártnál gyengébb feldolgozóipari adatok, a tartósan magas maginfláció, az amerikai pénzügyminisztérium kötvénykibocsátási terveiről szóló jelzések, valamint a japán és az amerikai döntéshozók közötti, esetleges devizapiaci együttműködésről szóló piaci találgatások. A befektetők egy része ekkor kezdte komolyan árazni, hogy a dollár gyengülése nem pusztán piaci melléktermék, hanem tudatos gazdaságpolitikai irány eredménye is lehet, amit megerősített Donald Trump kedd esti, devalválást támogató nyilatkozata.

Ebben a környezetben kaptak különös súlyt a New York-i Fed „rate checkjeiről” szóló hírek, a Fed-elnöki poszt körüli politikai feszültségek, valamint azok a szabályozási és adópolitikai előkészületek, amelyek a külföldi befektetők amerikai állampapír-keresletét érinthetik. A piac számára mindez egyre inkább egy nagyobb stratégiai kép részeként állt össze: annak a koncepciónak a pénzügyi lenyomataként, amelyet Stephen Miran „Mar-a-Lago Accord” néven vázolt fel.

Felmerül a kérdés, hogy a Trump-adminisztráció tényleg egy éve írásba adta már, hogy mit tesz majd a piacokkal? Ezt nézzük most végig!

