A dollár összeomlását előre eltervezhették, és mutatjuk, mi lesz a következő lépés!

Az elmúlt héten a dollár látványos gyengülése került a globális pénzpiaci figyelem középpontjába. A dollár–jen árfolyam néhány nap alatt közel két százalékkal mozdult el, az euróval szemben 2008 óta nem látott mélypontig ment a leértékelődés, miközben az amerikai tízéves államkötvény hozama ingadozó, de összességében felfelé tartó pályán maradt. A mozgást egyszerre több tényező táplálta: a vártnál gyengébb feldolgozóipari adatok, a tartósan magas maginfláció, az amerikai pénzügyminisztérium kötvénykibocsátási terveiről szóló jelzések, valamint a japán és az amerikai döntéshozók közötti, esetleges devizapiaci együttműködésről szóló piaci találgatások. A befektetők egy része ekkor kezdte komolyan árazni, hogy a dollár gyengülése nem pusztán piaci melléktermék, hanem tudatos gazdaságpolitikai irány eredménye is lehet, amit megerősített Donald Trump kedd esti, devalválást támogató nyilatkozata.
Ebben a környezetben kaptak különös súlyt a New York-i Fed „rate checkjeiről” szóló hírek, a Fed-elnöki poszt körüli politikai feszültségek, valamint azok a szabályozási és adópolitikai előkészületek, amelyek a külföldi befektetők amerikai állampapír-keresletét érinthetik. A piac számára mindez egyre inkább egy nagyobb stratégiai kép részeként állt össze: annak a koncepciónak a pénzügyi lenyomataként, amelyet Stephen Miran „Mar-a-Lago Accord” néven vázolt fel.
Felmerül a kérdés, hogy a Trump-adminisztráció tényleg egy éve írásba adta már, hogy mit tesz majd a piacokkal? Ezt nézzük most végig!
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Mi áll valójában a dollár hirtelen gyengülése mögött: véletlen piaci mozgás vagy tudatos washingtoni stratégia?
- Hogyan kapcsolódik mindehhez a leírt stratégia, és mennyire tekinthető ez ma már konkrét gazdaságpolitikai forgatókönyvnek?
- Milyen eszközökkel próbálhatja a Fehér Ház befolyásolni az árfolyamokat és a kötvénypiacot, és hol jön be a képbe a Fed?
- Mit jelent mindez a befektetőknek: milyen piaci kockázatok és árfolyamkilengések jöhetnek, ha ez az irány valóban kiteljesedik?
