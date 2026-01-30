  • Megjelenítés
Autósok, figyelem: erre lehet ma számítani a benzinkutakon!
Gazdaság

Autósok, figyelem: erre lehet ma számítani a benzinkutakon!

Portfolio
A holtankoljak beszámolója szerint nem kell ma árváltozásra számítani a benzinkutakon, ugyanannyiért tankolhatnak az autósok, mint tegnap.

Ma sem változnak a hazai nagykereskedelmi árak a benzin és a gázolaj esetében.

2026.01.29-én az alábbi átlagárakon takolhattunk, ez vélhetően ma is így lesz: 

  • 95-ös benzin: 563 Ft/liter
  • Gázolaj: 575 Ft/liter 
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

