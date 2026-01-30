Cél fölé ugrott az infláció Európa legnagyobb gazdaságában

A német infláció a nemzeti mérőszám szerint januárban éves alapon 2,1 százalékra emelkedett a decemberi 1,8 százalékról. A maginfláció 2,5 százalékra nőtt, miközben a szolgáltatások áremelkedése 3,2 százalékra lassult.

Az Európai Központi Bank 2 százalékos inflációs célja fölé emelkedő fogyasztói árindex vélhetően óvatosságra inti az európai jegybank döntéshozóit. Bár a makrogazdasági fundamentumok alapján nem indokolt az irányadó ráta mérséklése a jövő heti kamatdöntő ülésen, a közelmúltban nagyot erősödő euró miatt újra megjelent a lehetséges forgatókönyvek között a kamatcsökkentés. A mai adat jó eséllyel lecsendesíti ezeket a hangokat.

A regionális adatok azt mutatják, hogy az infláció gyorsulását elsősorban a kevésbé kedvező energiaár-hatások okozták. Emellett az élelmiszerek és az egészségügyi kiadások is számottevően drágultak. Utóbbi nagy valószínűséggel az egészségbiztosítási díjak emelkedésének tudható be.

Az előrejelzések szerint a német infláció a következő hónapokban várhatóan a 2 százalék körüli sávban ingadozik.

Rövid távon továbbra is a dezinflációs tényezők lehetnek meghatározók: az erősebb euró, a kedvező energiaár-bázishatások, valamint az amerikai piacról Európába átirányított, dömpingáras termékek. Ezt támasztja alá a termelői és importárak tartós csökkenése is, amely jellemzően jó előrejelzője a fogyasztói árak alakulásának.

Hosszabb távon ugyanakkor a várható költségvetési élénkítés egyes ágazatokban növelheti az inflációs nyomást.

A 2 százalék feletti infláció és a hárommillió főt meghaladó munkanélküliség árnyalja a 0,3 százalékos negyedéves GDP-növekedést. Az adatok egy olyan gazdaság képét rajzolják ki, amely lassan kezd kilábalni a mélypontról, ám a romló munkaerőpiaci helyzet továbbra is visszafogja a növekedési lendületet. Németország legégetőbb idei problémája lesz ugyanakkor várhatóan nem az infláció lesz.

Reggel a német munkaerőpiacról is érkeztek friss hírek. A nyers (kiigazítatlan) adatok alapján idén januárban 3 millió fő fölé emelkedett a munkanélküliek száma, a munkanélküliség pedig 6,6 százalékra, 12 éves csúcspontra emelkedett. A makrogazdasági szakértők által preferált szezonálisan kiigazított mutatók nem mutattak változást: a munkanélküliek száma 2,976 millió főn, a munkanélküliség 6,3 százalékon stagnált januárban.

