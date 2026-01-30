  • Megjelenítés
Egy korszak vége: 250 év után nem jön fel több csille a cseh szénbányákból
Csehországban 250 év után lezárul a feketeszén-bányászat korszaka: január végén bezár az ország utolsó mélyművelésű bányája, a Karviná térségében működő ČSM-akna - tudósított a Radio Prague.
A ČSM-akna a hónap végén fejezi be működését,

az utolsó szénnel megrakott csillét várhatóan szombaton hozzák a felszínre.

A bányászat megszűnése a cseh ipar egyik meghatározó fejezetét zárja le. A széntermelés évszázadokon át formálta a régió arculatát, és jelentős hatással volt az ország gazdaságára és energiaszektorára.

A bánya műszaki felszámolása nagyjából három évig tart majd. Ez idő alatt az OKD bányavállalat mintegy hatszáz dolgozót foglalkoztat tovább. A cég egyúttal 2050-ig szóló új üzleti tervet indít, amelynek része lesz a bányagáz kinyerése és hasznosítása is.

A feketeszén kitermelésének leállítása után Csehországban a barnaszén-bányászat is véget ér: a tervek szerint ezt legkésőbb 2030-ra fejezik be.

