Élőben beszél Orbán Viktor

Energiapolitika és rezsicsökkentés
Orbán Viktort először a 30%-os rezsistopról kérdezte a riporter. Ha nem lenne rezsicsökkentési rendszer, akkor sokan fizetésképtelen helyzetbe kerültek volna Orbán szerint. A rendszer sok vitát vált ki a nemzetközi cégekkel, energiacégekkel. "Extrém hideg volt, nagy dilemmában voltunk, mert a tél hideg tud lenni. Nem volt egyértelmű, hogy mindenkinek segíteni kell, vagy csak a rászorulóknak".
Van aki diktál, van aki átalányt fizet, van, aki jelleggörbe alapján fizet. Úgy láttuk, hogy ha nem alkotunk általános szabályt, sokan igazságtalannak tartják a rendszert.
- tette hozzá. Ezért döntöttek a 30%-os csökkentés mellett, hogy mindenki úgy érezze, hogy méltányos arányban csökkentették a terheit - mondta Orbán.
Három nehéz tárgyalást kellett lefolytatnom - folytatta a kormányfő. Egyrészt meg kellett győzni Trumpot, hogy Magyarország ne kapjon szankciókat Amerikától, mert nekünk vezetékes szállítás kell. Utána meg kellett állapodni az oroszok elnökével, hogy amit vállaltak korábban a szerződésben, azt szállítsák a jövőben. Aztán a török elnökkel kellett megegyezni, hogy az útvonalat, amely a gázt rajtuk keresztül juttatja el Magyarországra, fenntartsák.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
