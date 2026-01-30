  • Megjelenítés
FONTOS Napokon belül élesedik a kormánydöntés: százezreket kapsz kézhez ingyen, ezt kell tenned érte
Élőben beszél Orbán Viktor
Gazdaság

Élőben beszél Orbán Viktor

Portfolio
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggerlt, Magyarország!" c. műsorában ad interjút, a beszélgetés fontosabb részleteiről ebben a cikkben számolunk be.
Megosztás

Energiapolitika és rezsicsökkentés

Orbán Viktort először a 30%-os rezsistopról kérdezte a riporter. Ha nem lenne rezsicsökkentési rendszer, akkor sokan fizetésképtelen helyzetbe kerültek volna Orbán szerint. A rendszer sok vitát vált ki a nemzetközi cégekkel, energiacégekkel. "Extrém hideg volt, nagy dilemmában voltunk, mert a tél hideg tud lenni. Nem volt egyértelmű, hogy mindenkinek segíteni kell, vagy csak a rászorulóknak".

Van aki diktál, van aki átalányt fizet, van, aki jelleggörbe alapján fizet. Úgy láttuk, hogy ha nem alkotunk általános szabályt, sokan igazságtalannak tartják a rendszert.

- tette hozzá. Ezért döntöttek a 30%-os csökkentés mellett, hogy mindenki úgy érezze, hogy méltányos arányban csökkentették a terheit - mondta Orbán.

Három nehéz tárgyalást kellett lefolytatnom - folytatta a kormányfő. Egyrészt meg kellett győzni Trumpot, hogy Magyarország ne kapjon szankciókat Amerikától, mert nekünk vezetékes szállítás kell. Utána meg kellett állapodni az oroszok elnökével, hogy amit vállaltak korábban a szerződésben, azt szállítsák a jövőben. Aztán a török elnökkel kellett megegyezni, hogy az útvonalat, amely a gázt rajtuk keresztül juttatja el Magyarországra, fenntartsák.

Megosztás

Élőben szólal meg Orbán Viktor

Részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Erőre kapott a forint
Nagy pofonba szaladt bele az ezüst és arany, feszült helyzet az olajpiacon
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility