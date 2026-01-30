  • Megjelenítés
Fontos változás a napelemes pályázatban: az utolsó pillanatban nyúlt bele a kormány
Gazdaság

Fontos változás a napelemes pályázatban: az utolsó pillanatban nyúlt bele a kormány

Portfolio
Több ponton módosult az Otthoni Energiatároló Program (OETP) szabályozása, dokumentációja, néhány nappal a program indulása előtt a Nemzeti Energetikai Ügynökség Zrt. (NEÜ Zrt.) honlapján közzétett felhívás szerint. A változtatások érdemben érintik a pályázók körét, a műszaki feltételeket és az igazolási szakasz szabályait is.
Az oldalon megjelent felhívás alapján kikerült a kizáró okok közül az a feltétel, hogy gazdasági tevékenység zajlik a beruházás helyszínén. Orvosoltak egy olyan problémát is, amelyről már jeleztük, hogy sokakat értelmetlenül vág el a lehetőségtől, így az új szabályozás szerint a megvalósítás helyszíne lehet olyan ingatlan is, ahová vállalkozás adminisztratív székhelye, telephelye vagy fióktelepe be van jelentve, feltéve, hogy az adott címen tényleges gazdasági tevékenység nem folyik.

Ugyanakkor az ingatlan tulajdonosai között továbbra sem lehet vállalkozás, egyházi jogi személy viszont igen.

Társasházi ingatlan esetében legfeljebb hatlakásos épület jöhet szóba, és az érintett ingatlanon nem lehet érvényben végrehajtás.

A műszaki feltételek is szigorodtak: pontosan rögzítik, hogy csereinverter esetén az új berendezés névleges teljesítménye legfeljebb 1 kilowattal lehet nagyobb annál, mint ami a pályázatban megjelölt mérési pontra vonatkozó csatlakozási szerződésben szerepel.

A korábbi, legfeljebb 20 százalékos eltérés lehetőségét a dokumentumból kivették, így a bővítés mozgástere szűkült, és egyértelmű, fix felső korlát lépett a helyébe.

Változott az igazolási szakasz határideje, így a második ütem – az igazolási szakasz – 2026. szeptember 30-ig tart, illetve addig, amíg a rendelkezésre álló keret ki nem merül. A korábbi, nyitottabb megfogalmazás – amely a pályázati portálon megjelenő felfüggesztő vagy lezáró közleményhez kötötte a határidőt – kikerült a dokumentumból.

Az adategyeztetési szakaszban benyújtandó dokumentumok esetében a szaldó elszámolás igazolását a pályázóknak már nem kell külön benyújtaniuk, azt a lebonyolító szervezet igazolja.

Mint azt korábban a Portfolio-n már megírtuk, a lakossági napelemes rendszerek esetében jelenleg kétféle elszámolási rendszer működik: a szaldó és a bruttó elszámolás. A szaldó elszámolás éves szinten egyenlíti ki a termelést és a fogyasztást, míg a bruttó rendszerben külön számolják a vételezett és a betáplált villamos energiát, és a hálózatba visszatáplált áramért alacsonyabb árat fizetnek.

Arról is írtunk már, hogy a gyakorlatban az invertercsere eddig hálózathasználati szerződésmódosításnak minősülhetett, ami azzal a következménnyel járhatott, hogy az érintett háztartás kiesik a kedvezőbb szaldó elszámolásból, és bruttó rendszerbe kerül át. A mostani szabályozási környezet – amelyre a honlapon megjelent felhívás is épül – ezt a problémát kezeli azzal, hogy

a támogatott akkumulátortelepítéshez szükséges invertercsere nem minősül olyan szerződésmódosításnak, amely az elszámolási mód megváltozását eredményezné.

