Fontos változás a napelemes pályázatban: az utolsó pillanatban változtatott a kormány

Az oldalon megjelent felhívás alapján kikerült a kizáró okok közül az a feltétel, hogy gazdasági tevékenység zajlik a beruházás helyszínén. Orvosoltak egy olyan problémát is, amelyről már jeleztük, hogy sokakat értelmetlenül vág el a lehetőségtől, így az új szabályozás szerint a megvalósítás helyszíne lehet olyan ingatlan is, ahová vállalkozás adminisztratív székhelye, telephelye vagy fióktelepe be van jelentve, feltéve, hogy az adott címen tényleges gazdasági tevékenység nem folyik.
Ugyanakkor az ingatlan tulajdonosai között továbbra sem lehet vállalkozás, egyházi jogi személy viszont igen.
Társasházi ingatlan esetében legfeljebb hatlakásos épület jöhet szóba, és az érintett ingatlanon nem lehet érvényben végrehajtás.
A műszaki feltételek is szigorodtak: pontosan rögzítik, hogy csereinverter esetén az új berendezés névleges teljesítménye legfeljebb 1 kilowattal lehet nagyobb annál, mint ami a pályázatban megjelölt mérési pontra vonatkozó csatlakozási szerződésben szerepel.
A korábbi, legfeljebb 20 százalékos eltérés lehetőségét a dokumentumból kivették, így a bővítés mozgástere szűkült, és egyértelmű, fix felső korlát lépett a helyébe.
Változott az igazolási szakasz határideje, így a második ütem – az igazolási szakasz – 2026. szeptember 30-ig tart, illetve addig, amíg a rendelkezésre álló keret ki nem merül. A korábbi, nyitottabb megfogalmazás – amely a pályázati portálon megjelenő felfüggesztő vagy lezáró közleményhez kötötte a határidőt – kikerült a dokumentumból.
Az adategyeztetési szakaszban benyújtandó dokumentumok esetében a szaldó elszámolás igazolását a pályázóknak már nem kell külön benyújtaniuk, azt a lebonyolító szervezet igazolja.
Mint azt korábban a Portfolio-n már megírtuk, a lakossági napelemes rendszerek esetében jelenleg kétféle elszámolási rendszer működik: a szaldó és a bruttó elszámolás. A szaldó elszámolás éves szinten egyenlíti ki a termelést és a fogyasztást, míg a bruttó rendszerben külön számolják a vételezett és a betáplált villamos energiát, és a hálózatba visszatáplált áramért alacsonyabb árat fizetnek.
Arról is írtunk már, hogy a gyakorlatban az invertercsere eddig hálózathasználati szerződésmódosításnak minősülhetett, ami azzal a következménnyel járhatott, hogy az érintett háztartás kiesik a kedvezőbb szaldó elszámolásból, és bruttó rendszerbe kerül át. A mostani szabályozási környezet – amelyre a honlapon megjelent felhívás is épül – ezt a problémát kezeli azzal, hogy
a támogatott akkumulátortelepítéshez szükséges invertercsere nem minősül olyan szerződésmódosításnak, amely az elszámolási mód megváltozását eredményezné.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Úgy néz ki, ebből háború lesz: valójában hallani sem akar Irán a tárgyalásokról, azt mondják, semmi értelme Trumppal egyeztetni
"Nem akarunk olyan egyeztetésekbe belemenni, amelyek eleve kudarcra vannak ítélve."
Kimondta Donald Trump: hamarosan vége az ukrajnai háborúnak, de van egy hatalmas probléma
Ez igencsak megnehezíti a békekötést.
Mindenki értetlenül áll a sokkoló kamatemelés előtt - az elnök is tiltakozott a lépés ellen
A minimálbér megemelésével hozták összefüggésbe a döntést.
Megvalósulhat az, amitől Európa évtizedekig rettegett - Ezt már Oroszország sem hagyta szó nélkül
Hivatalosan is reagált a Kreml.
Tízezrével rúgják ki a dolgozókat a cégek – megkezdte pusztítását az AI
A bizonytalanságok miatt a szükségesnek gondolt alkalmazottak felvételével is kivárnak.
Olyasmire készül Elon Musk, amibe azonnal durván belehittek a piacok
Kilőtt a részvények ára!
Rendkívüli rezsiközleményt adott ki az MVM - minden fogyasztót érint
További részleteket közöltek januári számlákról.
Kínos fordulat a kiképzésen: a britek akarták tanítani az ukránokat, aztán jött a meglepetés
Sok minden máshogy működik a valóságban.
Februártól 2,80%-ra csökkenti az Otthon Start kamatát az egyik nagybank
Az UniCredit Bank tovább fokozza a versenyt a támogatott hiteleknél, a pénzintézet ugyanis februártól 2,80%-os kamaton kínálja az Otthon Start lakáshitelt. Emellett a hitel mellé kínált ajánd
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!