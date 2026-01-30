  • Megjelenítés
Hatalmas büntetést kapott az eMAG
Hatalmas büntetést kapott az eMAG

A Gazdasági Versenyhivatal 235 millió forintos bírságot szabott ki az eMAG Magyarország Kft.-re tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt. A román hátterű online kereskedő elismerte a jogsértéseket, nem él jogorvoslati lehetőséggel, így a bírság összege biztosan az állami költségvetésbe kerül.

A nemzeti versenyhatóság idén februárban indította vizsgálatát az online piactér magyarországi üzemeltetője ellen. Az eljárás során négy területen tárt fel jogsértéseket. A Versenytanács határozata szerint a webáruház 2023. július 25. és 28. között zajló,

"Őrült napok" elnevezésű kampánya alatt hamis kedvezményeket kommunikált a divattermékek széles körénél, mind a weboldalán, mind a mobilalkalmazásában.

További problémák adódtak a termékek kiszállítási idejére vonatkozó tájékoztatással kapcsolatban is. A hatóság megállapította, hogy 2023. október 31-től kezdve a társaság nem a szakmai elvárásoknak megfelelően informálta vásárlóit a várható szállítási határidőkről.

A vizsgálat azt is kimutatta, hogy 2023. július 22. és 2024 áprilisa között a kereskedő megtévesztő módon kommunikált a fogyasztókkal. A jogszabályban garantált 14 napos elállási jogot és a kötelező jótállási garanciát saját kedvezményként, versenyelőnyként tüntette fel felületein. Emellett április 17-től kezdve a kiszállítási díjakat és az utánvétes fizetés költségeit nehezen érthető, áttekinthetetlen formában jelenítette meg.

A versenyhatóság a vásárlói vélemények moderálási rendszerét is megvizsgálta, ezen a területen azonban nem talált jogsértést. Ugyanakkor kötelezettségvállalást írt elő: a vállalatnak felül kell vizsgálnia értékelési szabályzatát, következetesebben kell alkalmaznia azt, egyértelműbben kell tájékoztatnia a fogyasztókat, és biztosítania kell a beszállítók, illetve a kiszállítás értékelésének lehetőségét is.

Az eljárás alá vont társaság együttműködő magatartást tanúsított a hatósággal. Beismerte a jogsértéseket, és önként lemondott a fellebbezés lehetőségéről. Ennek figyelembevételével szabta ki a Versenytanács

a 235 millió forintos bírságot, amelyet harminc napon belül kell megfizetni-

A pénzbüntetés mellett a hatóság előírta egy átfogó fogyasztóvédelmi megfelelési rendszer kidolgozását és bevezetését, a kiszállítási időpontok becslésének pontosítását, valamint az utánvétes díjak átláthatóbb feltüntetését.

Nem ez az első alkalom, hogy a versenyhatóság szankcionálja a céget. Három évvel ezelőtt már vizsgálták az eMAG akciós gyakorlatát, ami 200 millió forintos bírságot és közel 4 milliárd forint értékű jóvátételi kötelezettséget eredményezett. Az utóellenőrzés során kiderült, hogy a vállalat nem hajtotta végre maradéktalanul vállalásait, ezért újabb 50 millió forintos szankciót szabtak ki. A hatóság jelenleg is folytat vizsgálatot a társasággal szemben, amelyet 2025 februárjában indított.

