Hol tartunk a kifutópályán? Repülünk-e az idén?

2026-ban többségben vannak a pozitív várakozásokkal teli vállalatok, kivéve azok az ágazatok, ahol egyértelműen negatív hatások dominálnak, legyen az európai autóipar útkeresése, vagy az állami beavatkozások léte, vagy hiánya (lásd árrésstop és különadók a kereskedelemben, az állami beruházások visszaesése az építőiparban). Az is érdekes, hogy ha leszáll az állam valamelyik iparágról különadóival vagy ársapkáival (gyógyszer- és élelmiszeripar), akkor visszapattanás látható. A probléma ott van, hogy ezek az iparágak elvesztik a bizalmukat, és sokkal kevésbé ruháznak be, nehezebben szánják el magukat új kollégák toborzására. A Randstad HR Trends 2026 kutatás számai legalábbis ezt mutatják.
Bizakodásra ad okot az, hogy míg a magyar cégek 44 százaléka vár árbevétel emelkedést ebben az évben, a románoknál ez a szám csak 34%, a cseheknél 38%.
Igaz, ez utóbbinál jelentősebben jobb ez a szám, mint a tavalyi 29%. Nem is csoda, hiszen az európai GDP növekedés egyik éllovasáról van szó (+2,5%). A románoknál pont ellenkező előjelű az elmozdulás: a tavalyi 44 százalékról csökkent le a fenti szintre. A nemzetközi konjunktúra és a gazdasági kiigazítások nem tesznek jót a keleti szomszédunknak.
A 434 magyar válaszadó partnerünk között 13 iparág, különböző méretű cége képviselteti magát a mikrovállalatoktól kezdve az ezernél több alkalmazottnak munkát adó óriásokig. Jellemző az információ igényre, útkeresésre, hogy sokkal többen töltötték ki kérdőívünket most, bemutató rendezvényünkre sokkal többen jelentkeztek, mint tavaly ilyenkor.
2025: Ember tervez, Isten végez
Bár tavaly ilyenkor minden második válaszadó árbevétel növekedést remélt, ez csak 44 százaléknak sikerült, ami persze így is örvendetes. Minden tizenegyedik volt pesszimista, csökkenést vizionált, de sajnos minden ötödik cégnél esett az árbevétel.
A bérnyomás volt tavaly és idén is a legnagyobb kihívás a cégek életében: hogyan termeljük ki a magasabb béreket?
A helyzetet mi sem mutatja jobban, hogy 34 százaléknál bővült az alkalmazottak száma, de ennél többnél: 38 százaléknál csökkent a létszám. Mondhatjuk persze, végre elindult az extenzív szemléletről való áttérés: kevesebben termeltünk ugyanannyit. A fizetéseket illetően, a többség (60%) az általa tervezett mértékben: 6 és 10 százalék között emelt. Kicsit a tervezettnél többen estek az 1-5% sávba (30%), nagyon kevesen voltak a 11 és 15% közötti kategóriában.
Sokan kérdőjelezik meg a statisztikák megbízhatóságát, hogyan jön ki a 9 százalék körüli átlagbéremelés hazánkban. Az biztos, hogy furcsa, hogy az állam, ami növekvő deficitet termel, jobban emeli az állami fizetéseket, mint a versenyszféra, ahol az árbevételből kell kitermelni a béreket. Persze, ha az állami szubvenciókból finanszírozza a fizetéseket egy vállalat, az nem a hosszú élet titka, ami sajnos sokszor megfigyelhető manapság.
Mi van a magas béremelés mögött?
- Tagadhatatlan a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének nyomása az alsó decilisekben.
- Az öregedő társadalmunkban egyre kevesebben vannak és kevesebbet keresik is a pályakezdőket. A bérmixben az idősebbek, akik többet keresnek, nagyobb arányt képviselnek. Az külön cikket érdemelne, hogy hány felső vezető veszítette el a munkáját az elmúlt hónapokban, szintén főleg azért, mert túl drágák a tulajdonos szerint.
- A fluktuációs béremelkedést látjuk. Tavaly 6 hónap alatt a randstad által megkérdezett statisztikailag reprezentatív 7200 mintából 17% váltott munkahelyet, vélhetően minimum 10 százalékkal nagyobb bérért, hiszen a munkahelyük nem volt képes követni az inflációt.
- A kkv-szektor fehéredése. Amikor azt látjuk, hogy a dolgozói csoportokon belül a legboldogabbak a takarítók (!), akkor láthatjuk, hogy az eddig elég szürke szakma is fehéredik. Egyszerűen nem találnak munkaerőt azok a cégek, akik nem jelentik be mind nagyobb mértékben kollégáikat.
2026: a kifutópálya különböző hosszúságú
Abban minden közgazdász egyetért, hogy a magyar gazdaság nem minden ága húz egyformán. A növekedésünket a BYD, BMW, CATL beindulásától várni furcsa.
Mind a 9 és fél millióan ettől fogunk jobban élni?
Kisebb mértékben az élelmiszeripar, gyorsuló mértékben a szolgáltató szektor és a gyógyszeripar emelkedő árbevételekre számít. Mégis félelmetes az, hogy ezek az iparágak azok, amelyek legkevésbé akarnak létszámot bővíteni. A szolgáltatásoknál kicsit jobb a helyzet, de tudjuk, hogy a kormány a nyakukon van, mert látja, hogy az infláció magasan tartásában vezető szerepet játszanak. Április után reméljük, nem érjük meg az özönvizet, a tarifaemeléseket.
Jó hír, hogy a BSS szektor (üzleti szolgáltató központok) és az IT ismét a létszámbővülés éllovasai. Ennek a jelentősége az, hogy nem kis részben exportorientált iparágak, az átlagfizetések pedig jelentősen meghaladják a nemzetgazdasági átlagot.
- Tudni kell azt, hogy a cégek 29 százaléka létszámcsökkenést tervez, vagy legalábbis, ha valaki elmegy, akkor nem pótolják.
- A létszámot bővíteni szándékozók teszik ki a cégek 26 százalékát, ami mutatja, hogy összességében nem pozitív a kép a foglalkoztatás szempontjából.
A béreket illetően szétválik a fizikai és a szellemi foglalkoztatottak emelése. Minden megkérdezett cég (97%) emeli a fizetéseket idén, többségük (88%) egy lépésben. A legjellemzőbb az, hogy a kékgalléros bérek 6 és 8% között emelkednek, a fehérgallérosoké viszont csak 4-5 % közötti tartományban mozog jellemzően. Hozzá kell tenni viszont, hogy a cégek és iparágak között szórás van.
Milyen szakmák keresettek?
A mérnökök és IT-szakemberek iránti kereslet nagyot nőtt 2026-ban. A nagyobb hozzáadott értékű műszaki állások valószínűleg a fejlesztési központoknak köszönhetők, hiszen a termelésben-, logisztikában, beszerzésben dolgozók iránti kereslet megcsappant. Az értékesítők iránti igény is lefelé tendál, a marketinges szakmát sem ajánlanám a pályaválasztóknak továbbra sem. Jó hír a HR-eseknek: őket is többen keresik.
Az MI viszont komoly kihívást jelent majd a munkavállalók számára. A mesterséges intelligencia áttört 2026-ban: immár a cégek közel fele biztosít MI-képzést a tavalyi 37% után. A tavalyi 28% után most már a cégek 37%-a használja a mesterséges intelligenciát és további 35% nyitott a használatra. A tavalyi semleges álláspont után, a cégek 54%-a ma már a létszámcsökkentés eszközét látja az MI-ban. Tavaly ez a szám csak 38% volt…
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ezt nézni is rossz: hanyatt-homlok menekülnek a befektetők
Valósággal földbe döngölik az év sztárját.
Megőrülnek az emberek az új AI-ügynökért, aki helyettünk dolgozik
Nagy port kavart a nyílt forráskódú, sokoldalú MI‑asszisztens.
Magyarországi euróbevezetés: az áprilisi választások után akár gyorsan bekövetkezhet
A teljes gazdaságpolitika átalakulhat az eredmények függvényében.
Drasztikus fordulat kell: egyetlen összetevőn múlhat a legtöbb magyar cég jövője
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Megszületett a döntés: Trump nagy győzelmet aratott a kulcsfontosságú tengerszorosnál Kína felett
A bíróság lépése kiélezheti a helyzetet.
Még idén összeroppanhat az ukrán hadsereg? – Elképesztő forgatókönyveket vázoltak fel
Íme a legvalószínűbb.
Nagy csapkodás az olajpiacon: csúcsdöntés után Trump szavai hoztak hirtelen fordulatot
Tegnap még több mint féléves csúcson járt a jegyzés.
Mi az az annuitásos törlesztőrészlet? Miért csökken a futamidő elején lassabban a fennálló tartozás?
A legtöbb lakossági hitelnél - például a személyi kölcsönnél vagy lakáshiteleknél - a havi törlesztőrészletek összege változatlan. De mik ezen fizetési módszernek az előnyei és mik a h
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!