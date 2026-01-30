  • Megjelenítés
Itt a brüsszeli diagnózis: rosszul jár, aki így dönt a bérekről
Paradox módon éppen az uniformitás az, ami konzerválja az ordító regionális különbségeket – állapította meg az Európai Bizottság egy friss tanulmánya Olaszországról, ahol a béreket országos szinten szabják meg. Más tagállamoknak is fontos tapasztalat lehet, hogy a kollektív szerződések merevsége miatt a bérek nem tudnak alkalmazkodni a helyi gazdasági viszonyokhoz, ami hozzájárul ahhoz, hogy a dél-olasz régiókban tartósan magas marad a munkanélküliség. Ráadásul nem csak a helyi viszonyok, hanem a gazdasági fundamentumok sem tükröződnek eléggé: még az ország kiábrándító teljesítménye által indokoltnál is lassabban emelkedtek a fizetések.

Olaszországban a béreket nagyrészt országos szinten tárgyalják le. Első ránézésre ez stabilitást ígér: kevesebb bérverseny, kisebb társadalmi feszültség, kiszámíthatóbb jövedelmek. Csakhogy miközben az északi és déli régiók gazdasági teljesítménye között hatalmas a különbség, a bérek ehhez képest meglepően kevéssé térnek el. Egy friss uniós tanulmány szerint épp ez a rendszer az oka annak, hogy a dél-olasz munkanélküliség tartósan magas marad, és az ország nehezen tud alkalmazkodni a regionális sokkokhoz. Az olasz példa általánosságban is fényt derít arra, hogy mi történik egy gazdaságban, ahol a bérek nem követik a helyi gazdasági valóságot.

Észak és Dél: hasonló bérek, más gazdaság

Olaszországon belül mély törésvonal húzódik: az északi régiókban magasabb a termelékenység, erősebb az ipar, jobb a foglalkoztatási helyzet. A déli régiókban ezzel szemben alacsonyabb a termelékenység, magasabb a munkanélküliség, nagyobb az inaktivitás és az informális foglalkoztatás aránya.

Ennek ellenére a bérek regionális különbségei jóval kisebbek annál, mint amit ezek a gazdasági eltérések indokolnának. A tanulmány szerint a bérek "egymáshoz vannak kötve" országos szinten: ha egy régió bérei eltérnek a többiekétől, idővel visszarendeződnek egy közös pályára.

A jelenség szorosan összefügg azzal, hogy Olaszországban a munkavállalók döntő többségét – nagyjából 98 százalékát – országos, ágazati kollektív szerződések fedik le, amelyek erősen központosított bérképzést eredményeznek.

A mostani rendszer 1993-ból eredeztethető, amikor létrejött egy kétszintű keretrendszer: a fő munkáltatói szövetségek és szakszervezetek ágazatonként megállapodnak egy általában három évre szóló kollektív szerződésben, míg a regionális különbségeket elviekben másodkörös egyeztetéseken lehetne érvényesíteni a vállalatok vagy termelési egységek szintjén. A gyakorlatban a második szintnek minimális a szerepe, hiszen képzelhetjük, mekkora lenne a felháborodás, hogyha a munkavállalók azt látnák, hogy rajtuk kívül az országban szinte mindenkinek gyorsabban emelkedik a bére, mint nekik. A második szint így gyakorlatilag csak a felfelé korrekciót jelenheti.

Mit vizsgált a tanulmány?
A szerzők 2006 és 2023 között régiós szinten elemezték a bérek, az infláció, a termelékenység és a munkanélküliség alakulását. Olyan közgazdasági modellt alkalmaztak, amely képes kimutatni:
1. Hosszú távon együtt mozognak-e a bérek és a gazdasági fundamentumok
2. Rövid távon mennyire reagálnak a bérek a gazdasági változásokra?
A módszer lényege: ha a bérek elszakadnak attól a szinttől, amit a termelékenység, az infláció és a munkanélküliség indokolna, akkor megfigyelhető, visszatérnek-e az egyensúlyi pályára, és ha igen, milyen gyorsan.

Az egyik legfontosabb eredmény, hogy a bérek reagálnak ugyan a gazdasági változókra, de a reakció ereje korlátozott.

  • Az infláció emelkedése csak részben jelenik meg a bérekben.
  • A termelékenység növekedése erősebben hat, de még így sem teljes mértékben.
  • A munkanélküliség változása meglepően kis hatással van a bérdinamikára.

Ez azt jelenti, hogy a helyi gazdasági jelzések – például egy régió romló foglalkoztatási helyzete – csak tompán jutnak át a bérképzésen.

A következmények különösen élesen látszanak az észak–dél megosztottságban: a déli régiókban a bérek nem tudnak érdemben lefelé alkalmazkodni a gyengébb termelékenységhez. Ilyenkor az egyensúly nem béreken keresztül áll helyre, hanem magasabb munkanélküliség, alacsonyabb foglalkoztatás és erősebb elvándorlás formájában. Más szóval:

ahol a bérek nem elég rugalmasak, ott a munkanélküliségben érkezik a kiigazítás.

Miért ilyen merev a rendszer? A tanulmány itt az intézményi háttérre mutat: az országos ágazati szerződések dominálnak a bérképzésben, ráadásul a szerződések megújítása gyakran késik, ami lassítja az alkalmazkodást. A vállalati vagy helyi szintű béralku szerepe korlátozott. Emellett a déli régiókban nagyobb az atipikus és informális foglalkoztatás aránya, ami gyengíti a munkavállalók alkupozícióját. Mindez együtt egy olyan rendszert eredményez, ahol a bérek országosan koordináltak, de regionálisan kevéssé érzékenyek a gazdasági realitásokra.

Az egész országot is gazdasági métely sújtja

Olaszország gazdasági teljesítménye 2006 és 2023 között az eurózóna egyik leggyengébbje volt: a kibocsátás átlagosan évi mindössze 0,3 százalékkal bővült, szemben az euróövezeti 1,2 százalékos ütemmel. A lemaradás egyik fő oka a termelékenység alakulása: míg Olaszországban a vizsgált időszakban kumuláltan 3 százalékkal csökkent a termelékenység, addig Franciaországban 4, Németországban 3, Spanyolországban pedig 11 százalékos növekedés következett be. A gyenge termelékenységi dinamika eleve szűk mozgásteret hagyott a fenntartható bérnövekedésnek.

Ebben a környezetben különösen figyelemre méltó, hogy

a bérek növekedése nemcsak abszolút értelemben volt mérsékelt, hanem még ahhoz képest is lassúbb, amit a gazdasági fundamentumok indokoltak volna.

2006 és 2023 között az olasz bérdinamika elmaradt attól a pályától, amelyet az infláció, a termelékenység, a munkanélküliség és a bérek közötti, EU-szinten megfigyelt történeti kapcsolat alapján várni lehetett volna. Vagyis a bérek nemcsak a gyenge gazdasági teljesítményt tükrözték, hanem némileg annál is visszafogottabban alakultak.

A központosított bérképzési rendszer ráadásul éppen válságok idején vizsgázott legrosszabbul: a 2011–2012-es euróválság idején például hozzájárulhatott a bérnövekedés mérsékelt üteméhez, amikor a gazdasági bizonytalanság és a költségvetési megszorítások erős nyomást gyakoroltak a bérekre. Ugyanez a rendszer a másik irányba is lassan reagált: a 2022-es inflációs sokk után a bérek késleltetve és csak részben követték az árak megugrását. A béralku miatt a fizetések tehát nemcsak lefelé, hanem felfelé is "ragadósnak" bizonyultak.

Olaszország példája rávilágít arra, hogy a bérek merevsége nem csak az egyéni munkavállalókat érinti, hanem az egész gazdaság alkalmazkodóképességét is korlátozza. Amíg a bérek országosan kötöttek és kevéssé érzékenyek a helyi gazdasági realitásokra, a dél-olasz régiók munkanélkülisége és az országos termelékenység lemaradása továbbra is kihívás maradhat.

Címlapkép forrása: Piero Cruciatti/Anadolu via Getty Images

