Itt a friss európai GDP-rangsor – Magyarország az uniós mezőny végén

2025 második felében robbantott Európa
Komoly pozitív meglepetést okoztak a ma megjelenő európai GDP-adatok. Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat előzetes becslése szerint 2025 negyedik negyedévében 0,3 százalékkal emelkedett a szezonálisan kiigazított bruttó hazai termék (GDP) az euróövezetben. Ugyanekkora növekedést mértek az Európai Unió egészében is az előző negyedévhez viszonyítva.
Az előző év azonos időszakához képest a gazdasági teljesítmény 1,3 százalékkal emelkedett az euróövezetben, és 1,4 százalékkal az EU-ban. Ez enyhe lassulást jelent a harmadik negyedévhez viszonyítva, (akkor még 1,4, illetve 1,6 százalékos éves növekedést mértek), de így is
jelentős pozitív meglepetést okozott az elemzői várakozásokhoz képest.
A meglepetést Európa nagy gazdaságai okozták, hiszen a méretéből fakadóan legnagyobb súllyal rendelkező Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Hollandia egyaránt a vártnál jobb adatokat publikált.
Az európai gazdaság bővülésének üteme megerősíti azt a narratívát, hogy az öreg kontinens gazdasága meglepően jól ellenáll a kereskedelmi háborúnak és a geopolitikai konfliktusok kockázatainak. A régió GDP-növekedése a 2025 első félévi lassabb ütem után nyártól nőni kezdett, a kilátások és a beérkező adatok alapján pedig a folyamat az előttünk álló hónapokban is folytatódhat.
Siralmas helyen Magyarország a növekedési rangsorban
A multinacionális vállalatok torzító hatása miatt rendre kirívóan nagy GDP-növekedést regisztráló Írországot leszámítva a kontinens növekedési bajnoka a strukturálisan jó helyzetben lévő, rendkívül erős alapokon nyugvó lengyel gazdaság lett, az elmúlt 12 hónapra vetítve 3,6 százalékos növekedéssel. Régiós szomszédunkat a szintén nagyon erős alapokkal rendelkező, utóbbi években kiemelkedően jól teljesítő Spanyolország követi a rangsorban.
Magyarország 2025-ös teljesítményével a növekedési rangsor utolsó régiójában szerepel, csak a recessziót éppen elkerülő Finnországot és az abból két év után kilábaló Németországot sikerült megelőzni.
Magyarország helyzete a negyedéves rangsorban sem rózsás:
az elmúlt három hónap növekedését tekintve csak a multinacionális vállalatok elszámolása miatt 0,6 százalékos visszaesést regisztráló Írországot és a stagnáló Észtországot sikerült megelőzni. A rangsor alulról számított harmadik fokán Magyarországgal holtversenyben szerepel még Franciaország, Ausztria, Belgium és Svédország is. 2025 utolsó három hónapjában a legnagyobb bővülést a litván, a lengyel és a spanyol gazdaságban regisztrálták.
Az Eurostat adatokat is publikáló közleményében hangsúlyozta, hogy az előzetes gyorsbecslés hiányos adatforrásokra támaszkodik, ezért a későbbiekben a most közölt adatok változhatnak. Az uniós országok később beérkező növekedési adatai szintén módosítani fogják még a rangsort.
Két év után kilábalt a recesszióból Németország
A német statisztikai hivatal (Destatis) első becslése szerint a német gazdaság 2025 utolsó negyedévében kilépett a hosszan tartó stagnálásból: az év utolsó három hónapjában 0,3 százalékkal nőtt a GDP 2024 utolsó negyedévéhez képest (ez némileg jobb a két héttel ezelőtt publikált első becslésnél), 2025-ben átlagosan pedig 0,3 százalékos bővülést regisztráltak, két recessziós esztendő után.
A statisztikai hivatal előzetes adatai és a havi mutatók alapján a növekedést elsősorban a magánfogyasztás és a közösségi fogyasztás húzta.
A mostani eredmény még szerény, de azt jelzi, hogy a német gazdaság kezd kilábalni a korábbi megtorpanásból.
A német gazdaság azonban továbbra is egyszerre küzd ciklikus és strukturális nehézségekkel. Az ország bruttó hazai terméke alig haladja meg a 2019-es szintet, a potenciális növekedési ráta pedig mindössze nagyjából 0,5 százalék. A 2010-es években elmaradtak a szükséges beruházások és reformok, miközben Kína felemelkedése az egyik legfontosabb exportpiacból rendszerszintű versenytársat hozott létre. Az exportorientált német üzleti modell emiatt tartós nyomás alá került, és a gazdaság gyakorlatilag stagnálásba fordult.
A rövid távú kilátások ennek ellenére biztatóak.
A növekvő rendelésállomány és a csökkenő készletek legalább mérsékelt ipari fordulatot jeleznek. A már bejelentett infrastrukturális és védelmi beruházások idén várhatóan kézzelfogható módon járulnak hozzá a növekedéshez. Ha a védelmi kapacitásokat sikerül gyorsan bővíteni, jó esély van rá, hogy a többletkiadások jelentős része a hazai gazdaságban hasznosul. A kormány emellett jelentős energiaköltség-csökkentést tervez, ami javíthatja a versenyképességet. Ugyanakkor az erősödő euró és az esetleges amerikai vámintézkedések könnyen megtörhetik a fellendülés lendületét.
A gyenge növekedés mögött álló problémák mélyen gyökereznek. A bürokrácia csökkentése, az elektronikus közigazgatás széles körű bevezetése, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok kezelése és az adóterhek mérséklése egyaránt beavatkozást igényelnek. Friedrich Merz kormányán múlik, hogy a most körvonalazódó élénkülést tartós, fenntartható növekedési pályává tudja-e alakítani. A legnagyobb belföldi kockázat az, hogy a nemzeti pesszimizmust hirtelen önelégültség váltsa fel, még mielőtt a szerkezeti reformok valóban megvalósulnának.
Ellenálló maradt Franciaország 2025 viharaiban
Az ING Bank értékelése szerint Franciaország gazdasága a viharos 2025-ös év után viszonylagos nyugalomban lépett át 2026-ba: az utolsó negyedévben a GDP 0,2 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest, mellyel az elmúlt 12 hónap dinamikája 1,1 százalékra gyorsult.
A negyedik negyedéves 0,2 százalékos növekedés az erős, 0,5 százalékos harmadik negyedéves meglepetés után várt lassulást tükrözte.
Éves összevetésben a 0,9 százalékos bővülés ugyan elmarad a 2024-ben mért 1,1 százaléktól, de még így is felülmúlta az elemzői várakozásokat.
2025-ban a francia gazdaság annak ellenére bővült közel 1 százalékkal, hogy a költségvetés körüli elhúzódó viták és az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi háború érezhetően visszafogta az aktivitást. A lakosság óvatos magatartása miatt (ezt a magas megtakarítása ráta alá is támasztja) a háztartások fogyasztása mindössze 0,4 százalékkal nőtt az év során, a beruházások pedig csak 0,2 százalékkal emelkedtek.
Január végén azonban fontos esemény történt Franciaországban: feloldódott a költségvetési bizonytalanság miután a kormány képes volt egy kompromisszumos büdzsét elfogadtatni. A költségvetési helyzet tisztázódása kedvezően hatott a gazdasági hangulatra, a szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a piaci helyzet normalizálódása várhatóan nem hoz azonnal erőteljes fellendülést. Ennek hátterében az állhat, hogy
a vállalatok számára kedvezőtlen költségvetés és a magasabb adóterhek visszafoghatják a beruházásokat és a munkahelyteremtést.
A védelmi kiadások továbbra is támaszt nyújtanak a gazdaságnak, a repülőgépipari export pedig a növekedés egyik fő motorja maradhat. Az euró további erősödése ugyanakkor fékezheti az exportot, a magas adóterhek pedig ronthatják a beruházási kedvet.
A középtávú növekedési kilátások mérsékelten biztatóak, az GDP-növekedés várhatóan 1 százalék körül alakulhat, 2027-ben pedig 1,1 százalékra gyorsulhat. Az ipari bizalmi mutatók javulnak, elsősorban az európai konjunktúra erősödése és a német ösztönző csomag hatására,de a tartós bizonytalanság miatt a francia gazdaság bővülése várhatóan az európai átlag alatt marad - zárják elemzésüket az ING Bank közgazdászai.
Cikkünk folyamatosan frissül.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Készül a partra szállás: tankokkal megpakolt hadihajók indultak meg Németország felé
Kiderül, mit ér Európa az Egyesült Államok nélkül.
Történelmi fordulat a világ legnagyobb olajtartalékával bíró országban: sok minden változhat, de elég lesz?
Megnyílhat az út a külföldi befektetők előtt.
Hol tartunk a kifutópályán? Repülünk-e az idén?
Baja Sándor cikke.
Kritikus ponthoz érkeztünk: akinek itt van a pénze, most nagyon vigyázzon!
A csődkockázat is szóba került.
Csúnyán földbe állt a budapesti ingatlanpiac fontos lába
Elkeserítő számok érkeztek.
Megfenyegette Európát a renegát állam – súlyos megtorlás vár a kontinensre
Az Európai Unió lépésének súlyos következményei lehetnek.
Elképesztő számok érkeztek: csúfosan megbukott a német csúcsfegyver Ukrajnában
A potenciál attól még ott van.
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Mi az az annuitásos törlesztőrészlet? Miért csökken a futamidő elején lassabban a fennálló tartozás?
A legtöbb lakossági hitelnél - például a személyi kölcsönnél vagy lakáshiteleknél - a havi törlesztőrészletek összege változatlan. De mik ezen fizetési módszernek az előnyei és mik a h
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!