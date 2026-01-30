  • Megjelenítés
Itt a friss európai GDP-rangsor – Magyarország az uniós mezőny végén
Itt a friss európai GDP-rangsor – Magyarország az uniós mezőny végén

2025 viharos gazdasági-politikai eseményei ellenére Európa gazdasága ellenálló maradt, az év második felében pedig a növekedés érezhetően gyorsulni kezdett. A trend az év utolsó negyedévében is folytatódott, amikor nagy meglepetést okozva negyedéves alapon 0,3-0,3, éves alapon pedig 1,3 és 1,4 százalékkal bővült átlagosan az euróövezet és az Európai Unió GDP-je. A meglepetést a kontinens nagy gazdaságai okozták, hiszen Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Hollandia egyaránt a várakozásokat felülmúló mértékű növekedésről számolt be. A növekedési rangsor dobogósai Írország, Lengyelország és Spanyolország, míg a rangsor végén a recessziót éppen csak elkerülő Finnország, a két év után először növekedést regisztráló Németország és a már 3 éve stagnáló Magyarország vannak.

2025 második felében robbantott Európa

Komoly pozitív meglepetést okoztak a ma megjelenő európai GDP-adatok. Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat előzetes becslése szerint 2025 negyedik negyedévében 0,3 százalékkal emelkedett a szezonálisan kiigazított bruttó hazai termék (GDP) az euróövezetben. Ugyanekkora növekedést mértek az Európai Unió egészében is az előző negyedévhez viszonyítva.

Az előző év azonos időszakához képest a gazdasági teljesítmény 1,3 százalékkal emelkedett az euróövezetben, és 1,4 százalékkal az EU-ban. Ez enyhe lassulást jelent a harmadik negyedévhez viszonyítva, (akkor még 1,4, illetve 1,6 százalékos éves növekedést mértek), de így is

jelentős pozitív meglepetést okozott az elemzői várakozásokhoz képest.

A meglepetést Európa nagy gazdaságai okozták, hiszen a méretéből fakadóan legnagyobb súllyal rendelkező Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Hollandia egyaránt a vártnál jobb adatokat publikált.

Az európai gazdaság bővülésének üteme megerősíti azt a narratívát, hogy az öreg kontinens gazdasága meglepően jól ellenáll a kereskedelmi háborúnak és a geopolitikai konfliktusok kockázatainak. A régió GDP-növekedése a 2025 első félévi lassabb ütem után nyártól nőni kezdett, a kilátások és a beérkező adatok alapján pedig a folyamat az előttünk álló hónapokban is folytatódhat.

Siralmas helyen Magyarország a növekedési rangsorban

A multinacionális vállalatok torzító hatása miatt rendre kirívóan nagy GDP-növekedést regisztráló Írországot leszámítva a kontinens növekedési bajnoka a strukturálisan jó helyzetben lévő, rendkívül erős alapokon nyugvó lengyel gazdaság lett, az elmúlt 12 hónapra vetítve 3,6 százalékos növekedéssel. Régiós szomszédunkat a szintén nagyon erős alapokkal rendelkező, utóbbi években kiemelkedően jól teljesítő Spanyolország követi a rangsorban.

Magyarország 2025-ös teljesítményével a növekedési rangsor utolsó régiójában szerepel, csak a recessziót éppen elkerülő Finnországot és az abból két év után kilábaló Németországot sikerült megelőzni.

Magyarország helyzete a negyedéves rangsorban sem rózsás:

az elmúlt három hónap növekedését tekintve csak a multinacionális vállalatok elszámolása miatt 0,6 százalékos visszaesést regisztráló Írországot és a stagnáló Észtországot sikerült megelőzni. A rangsor alulról számított harmadik fokán Magyarországgal holtversenyben szerepel még Franciaország, Ausztria, Belgium és Svédország is. 2025 utolsó három hónapjában a legnagyobb bővülést a litván, a lengyel és a spanyol gazdaságban regisztrálták.

Az Eurostat adatokat is publikáló közleményében hangsúlyozta, hogy az előzetes gyorsbecslés hiányos adatforrásokra támaszkodik, ezért a későbbiekben a most közölt adatok változhatnak. Az uniós országok később beérkező növekedési adatai szintén módosítani fogják még a rangsort.

Két év után kilábalt a recesszióból Németország

A német statisztikai hivatal (Destatis) első becslése szerint a német gazdaság 2025 utolsó negyedévében kilépett a hosszan tartó stagnálásból: az év utolsó három hónapjában 0,3 százalékkal nőtt a GDP 2024 utolsó negyedévéhez képest (ez némileg jobb a két héttel ezelőtt publikált első becslésnél), 2025-ben átlagosan pedig 0,3 százalékos bővülést regisztráltak, két recessziós esztendő után.

A statisztikai hivatal előzetes adatai és a havi mutatók alapján a növekedést elsősorban a magánfogyasztás és a közösségi fogyasztás húzta.

A mostani eredmény még szerény, de azt jelzi, hogy a német gazdaság kezd kilábalni a korábbi megtorpanásból.

A német gazdaság azonban továbbra is egyszerre küzd ciklikus és strukturális nehézségekkel. Az ország bruttó hazai terméke alig haladja meg a 2019-es szintet, a potenciális növekedési ráta pedig mindössze nagyjából 0,5 százalék. A 2010-es években elmaradtak a szükséges beruházások és reformok, miközben Kína felemelkedése az egyik legfontosabb exportpiacból rendszerszintű versenytársat hozott létre. Az exportorientált német üzleti modell emiatt tartós nyomás alá került, és a gazdaság gyakorlatilag stagnálásba fordult.

A rövid távú kilátások ennek ellenére biztatóak.

A növekvő rendelésállomány és a csökkenő készletek legalább mérsékelt ipari fordulatot jeleznek. A már bejelentett infrastrukturális és védelmi beruházások idén várhatóan kézzelfogható módon járulnak hozzá a növekedéshez. Ha a védelmi kapacitásokat sikerül gyorsan bővíteni, jó esély van rá, hogy a többletkiadások jelentős része a hazai gazdaságban hasznosul. A kormány emellett jelentős energiaköltség-csökkentést tervez, ami javíthatja a versenyképességet. Ugyanakkor az erősödő euró és az esetleges amerikai vámintézkedések könnyen megtörhetik a fellendülés lendületét.

A gyenge növekedés mögött álló problémák mélyen gyökereznek. A bürokrácia csökkentése, az elektronikus közigazgatás széles körű bevezetése, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok kezelése és az adóterhek mérséklése egyaránt beavatkozást igényelnek. Friedrich Merz kormányán múlik, hogy a most körvonalazódó élénkülést tartós, fenntartható növekedési pályává tudja-e alakítani. A legnagyobb belföldi kockázat az, hogy a nemzeti pesszimizmust hirtelen önelégültség váltsa fel, még mielőtt a szerkezeti reformok valóban megvalósulnának.

Ellenálló maradt Franciaország 2025 viharaiban

Az ING Bank értékelése szerint Franciaország gazdasága a viharos 2025-ös év után viszonylagos nyugalomban lépett át 2026-ba: az utolsó negyedévben a GDP 0,2 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest, mellyel az elmúlt 12 hónap dinamikája 1,1 százalékra gyorsult.

A negyedik negyedéves 0,2 százalékos növekedés az erős, 0,5 százalékos harmadik negyedéves meglepetés után várt lassulást tükrözte.

Éves összevetésben a 0,9 százalékos bővülés ugyan elmarad a 2024-ben mért 1,1 százaléktól, de még így is felülmúlta az elemzői várakozásokat.

Lassult a francia növekedés

2025-ban a francia gazdaság annak ellenére bővült közel 1 százalékkal, hogy a költségvetés körüli elhúzódó viták és az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi háború érezhetően visszafogta az aktivitást. A lakosság óvatos magatartása miatt (ezt a magas megtakarítása ráta alá is támasztja) a háztartások fogyasztása mindössze 0,4 százalékkal nőtt az év során, a beruházások pedig csak 0,2 százalékkal emelkedtek.

Január végén azonban fontos esemény történt Franciaországban: feloldódott a költségvetési bizonytalanság miután a kormány képes volt egy kompromisszumos büdzsét elfogadtatni. A költségvetési helyzet tisztázódása kedvezően hatott a gazdasági hangulatra, a szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a piaci helyzet normalizálódása várhatóan nem hoz azonnal erőteljes fellendülést. Ennek hátterében az állhat, hogy

a vállalatok számára kedvezőtlen költségvetés és a magasabb adóterhek visszafoghatják a beruházásokat és a munkahelyteremtést.

A védelmi kiadások továbbra is támaszt nyújtanak a gazdaságnak, a repülőgépipari export pedig a növekedés egyik fő motorja maradhat. Az euró további erősödése ugyanakkor fékezheti az exportot, a magas adóterhek pedig ronthatják a beruházási kedvet.

A középtávú növekedési kilátások mérsékelten biztatóak, az GDP-növekedés várhatóan 1 százalék körül alakulhat, 2027-ben pedig 1,1 százalékra gyorsulhat. Az ipari bizalmi mutatók javulnak, elsősorban az európai konjunktúra erősödése és a német ösztönző csomag hatására,de a tartós bizonytalanság miatt a francia gazdaság bővülése várhatóan az európai átlag alatt marad - zárják elemzésüket az ING Bank közgazdászai.

Cikkünk folyamatosan frissül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

