Itt a friss GDP-adat, ismét csalódást okozott a magyar gazdaság

Tavaly a negyedik negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,2%-kal haladta meg az előző negyedévit. Előzetesen az elemzők 0,4%-os bővülésre számítottak, vagyis az eredmény elmarad várakozásoktól. A teljes 2025-ös teljesítmény szerény 0,3 százalékos bővülésre volt elég, ami még a vérszegény 2024-es GDP-növekedést is alulmúlja.

A magyar gazdaságból három és fél éve tűnt el a növekedés, azóta recessziós, stagnáló és minimális növekedést mutató időszakok váltogatják egymást. Az utóbbi 14 negyedévből 8-ban (negyedéves alapon) visszaesést mért a KSH, egyszer stagnálást, és csak 5 esetben látott bővülést. 2025 második fele egy stagnáló negyedévből és a most megjelent szerény 0,2%-os emelkedésből áll, vagyis

a magyar gazdaságban nyoma sincs a dinamizálódásnak.

Az első adatközléskor a KSH jelentése még nem nyújt teljes betekintést a gyengécske teljesítmény okairól, arra márciusig várni kell. Most csak annyit közölt, hogy "a bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a pénzügyi, biztosítási tevékenység és a kereskedelem ágak, valamint az építőipar teljesítménye járult hozzá", valamint hogy "a legnagyobb mértékben az ipar visszaesése fékezte a gazdaság teljesítményét".

Ez a leírás egybeesik az általános gazdasági képpel. A magyar gazdaságban a szolgáltatások tudnak növekedést felmutatni, köszönhetően a lakossági fogyasztás bővülésének. Eközben azonban az export gyengén teljesít, elsősorban a külkereskedelmi partnereink szintén hűvös gazdasági klímája miatt, de fokozza a nehézségeinket a kiviteli szerkezetünk erős (német) járműipari dominanciája. A fő lehúzó erő a beruházások zuhanása. Ebben a túlfújt lufi leeresztése, az állami kiköltekezés utáni kényszerű fogyókúra, a feldolgozóipari cégek pesszimizmusa játsszák a főszerepet, de mostanra sok szakértő az általánosan rossz gazdasági hangulatot is kiemeli.

A 2022-2025-ös időszak az utóbbi 30 év leghosszabb (érdemi) növekedés nélküli időszaka. Még a pénzügyi válság két recessziós periódusa (Lehman-sokk és európai adósságválság) is tudott életjelet mutatni a magyar gazdaság, most folyamatos a stagnálás.

Előzetesen a negyedik negyedéves GDP-adatra vonatkozó várakozások rendkívül bizonytalanok voltak- A havi részadatok szintjén egy jobb októbert egy gyengébb november követett, a decemberről pedig nem voltak érdemi információk. Ezért az előrejelzések 0,0 és 0,8 százalék között szóródtak, de a csalódást mutatja, hogy a 0,2%-nál kisebb adatra csak a Portfolio által megkérdezett elemzők negyede számított.

Az éves átlagos GDP-növekedés így tavaly 0,3 százalék lett. Ez még a 2024-esnél is gyengébb, pedig 2025 elején még 2,5-3 százalékos várakozás jelentette a konszenzust. Az elhúzódó pangás az idei kilátásokat is beárnyékolja.

A kormány 2,5-3 százalékos növekedést vár az idénre, ehhez értelemszerűen jelentős élénkülésre van szükség. Számításaink szerint egész évben negyedévről negyedévre 1 százalékos GDP-növekedést kell mutatni a gazdaságnak, az utóbbi két évben egyetlen ilyen negyedévet sem láttunk. Amennyiben ennek a tempónak a felét (0,5% minden negyedévben) hozzuk, az 1,5 százalékos éves átlagos GDP-növekedést jelent 2026-ban. Igaz, ez már lényegesen felülmúlná az elmúlt három évi teljesítményt.

Az élénkülést több tényező is segítheti, ezért a szakértők a 2-2,5%-os növekedést elérhetőnek tartják. Ilyen gyorsító faktor a nagy autóipari termelő kapacitások üzembe állítása, ami önmagában is 0,5-1 százalékkal lendítheti meg a teljesítményt. Dinamizáló hatású lehet a választás előtti kormányzati költekezés, ami elsősorban a háztartások fogyasztásán keresztül hathat. A legnagyobb potenciál a beruházási zuhanás megállásában lehet. Több ágazatban a fejlesztések szintje már csak az amortizációt fedezi, ez természetes korlátja lehet a további esésnek.

A negatív kockázatok közül az általánosan rendkívül bizonytalan nemzetközi környezetet lehet kiemelni, valamint a választással kettészelt év második felében várható költségvetési kiigazítást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images