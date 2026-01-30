Kanyarban is gyorsulni tudott a közép-európai gazdaság

A lengyel statisztikai hivatal előzetes becslése szerint 2025-ben átlagosan 3,6 százalékkal nőtt a lengyel gazdaság teljesítménye, meghaladva a 2024-ben mért 3,0 százalékos ütemet.

Ezzel a régiós ország a második helyet bérelte ki magának az előzetes európai uniós növekedési rangsorban.

A növekedés szerkezete ráadásul kiegyensúlyozottabbá vált:

a közösségi és a magánfogyasztás egyaránt erős támaszt adott, a beruházások pedig 0,7 százalékponttal járultak hozzá a GDP-bővüléshez, miközben 2024-ben még 0,2 százalékponttal fékezték a gazdaságot.

2025-ben a teljes fogyasztás 3,9 százalékkal emelkedett, a háztartások kiadásai pedig 3,7 százalékra gyorsultak az egy évvel korábbi 2,9 százalékról. A beruházások 4,2 százalékkal bővültek, ami éles fordulat a 2024-ben regisztrált 0,9 százalékos visszaeséshez képest. A nettó export enyhén negatív hatást gyakorolt a GDP-re. A növekedés szerkezetében a magánfogyasztás dinamikája pozitív meglepetést okozott, a beruházások viszonylag visszafogott üteme viszont elmaradt a piaci várakozásoktól.

Az elmúlt 12 hónap GDP-növekedése a friss adatok alapján elérte a 4 százalékot, ami enyhe gyorsulást mutat a harmadik negyedév 3,8 százalékos tempójához képest. A magánfogyasztás éves szinten mintegy 4 százalékkal bővült, ugyanakkor a beruházások növekedése 7,1 százalékról 4,2 százalékra lassult.

Az adatok arra utalnak, hogy a 2025 második felében megindult gazdasági fellendülés fokozatosan erősödött,

a fogyasztói aktivitás pedig a harmadik negyedév kedvező számai után is tovább javult. A beruházások azonban a vártnál lassabban nőttek, részben azért, mert az uniós források felhasználása viszonylag vontatottan haladt, a kifizetések zöme várhatóan 2026-ra koncentrálódik.

A 2026-os kilátások összességében kedvezőek: a jelenlegi előrejelzések szerint a GDP-növekedés 3,7 százalékra gyorsulhat. A háztartások fogyasztása a rendelkezésre álló jövedelmek növekedésének lassulása ellenére is 3 százalék felett maradhat. A beruházások várhatóan tovább élénkülnek, elsősorban a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervből érkező források, valamint a 2021–2027-es pénzügyi keret kohéziós alapjainak fokozódó lehívása nyomán. Németországban is gazdasági élénkülés körvonalazódik 2026-ra, ami a szoros kereskedelmi kapcsolatok révén szintén támogathatja a lengyel növekedést.

