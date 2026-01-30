Kenneth Rogoff: Rossz vége lehet Trump kísérletének

Ha van egy dal, amely megragadja Donald Trump amerikai gazdasággal kapcsolatos idei elképzelését, akkor az a montserrati zenész, Arrow „Hot Hot Hot” című dalának feldolgozása 1987-ből Buster Poindextertől. A dalban szerepel az a sor, hogy „bulizók vannak mindenütt körülöttem” (party people all around me). Legalábbis ez a hangulat áradt a Trumpot körbevevő csapatból a Világgazdasági Fórum mostani éves januári találkozóján.
Trump és csapata optimista üzenettel érkezett Davosba. A hatalmas fiskális ösztönző csomagot – amely a kormányzat „nagy, gyönyörű” törvénye alapján folytatódik, illetve új ígéreteket is jelent – hamarosan megerősítik a védelmi kiadások jelentős emelésével, és esetleg még egy újabb, a Covid-időszakban bevetetthez hasonló, minden amerikai számára nyújtandó 2000 dolláros csekket jelentő kifizetéssel. A Biden-korszak szabályozásait erőteljesen visszavágták, és a Federal Reserve élére egy új elnök kerül, akit az alapján választanak ki, hogy hajlandó több kamatvágást végrehajtani.
Összességében ezek az intézkedések a kormányzat szerint az amerikai gazdaság növekedési ütemét 4-5%-ra, talán akár 6%-ra is emelik. Sőt, azt is állítják, hogy az infláció tovább fog csökkenni, a jelzálogkamatok is esnek majd, vagyis mindenki boldogan él, amíg meg nem hal.
