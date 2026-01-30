Kenneth Rogoff: Rossz vége lehet Trump kísérletének

Donald Trump arra számít, hogy az erőteljes fiskális élénkítés, a dereguláció és a lazább monetáris politika gyors növekedést eredményezhet anélkül, hogy újra fellángolna az infláció. Több évszázados tapasztalatok tucatnyi országban azonban azt mutatják, hogy az Egyesült Államokban jelenleg látható heterodox kísérlet hosszú távon ritkán végződik jól.

Ha van egy dal, amely megragadja Donald Trump amerikai gazdasággal kapcsolatos idei elképzelését, akkor az a montserrati zenész, Arrow „Hot Hot Hot” című dalának feldolgozása 1987-ből Buster Poindextertől. A dalban szerepel az a sor, hogy „bulizók vannak mindenütt körülöttem” (party people all around me). Legalábbis ez a hangulat áradt a Trumpot körbevevő csapatból a Világgazdasági Fórum mostani éves januári találkozóján.

Trump és csapata optimista üzenettel érkezett Davosba. A hatalmas fiskális ösztönző csomagot – amely a kormányzat „nagy, gyönyörű” törvénye alapján folytatódik, illetve új ígéreteket is jelent – hamarosan megerősítik a védelmi kiadások jelentős emelésével, és esetleg még egy újabb, a Covid-időszakban bevetetthez hasonló, minden amerikai számára nyújtandó 2000 dolláros csekket jelentő kifizetéssel. A Biden-korszak szabályozásait erőteljesen visszavágták, és a Federal Reserve élére egy új elnök kerül, akit az alapján választanak ki, hogy hajlandó több kamatvágást végrehajtani.

Összességében ezek az intézkedések a kormányzat szerint az amerikai gazdaság növekedési ütemét 4-5%-ra, talán akár 6%-ra is emelik. Sőt, azt is állítják, hogy az infláció tovább fog csökkenni, a jelzálogkamatok is esnek majd, vagyis mindenki boldogan él, amíg meg nem hal.