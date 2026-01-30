  • Megjelenítés
Közel 3 millióan vannak munka nélkül Németországban

Januárban nem változott a munkanélküliek száma Németországban, ami a lassan élénkülő gazdaság és a tartósan gyenge munkaerőpiac jele a szövetségi munkaügyi hivatal friss adatai szerint.

A szövetségi munkaügyi hivatal pénteken nyilvánosságra hozott, szezonálisan kiigazított adatai szerint a munkanélküliek száma 2,976 millió főn stagnált januárban, vagyis a decemberi szinten maradt.

A szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta is változatlanul 6,3 százalék volt, ugyanúgy, mint egy hónappal korábban, ami megfelelt az előrejelzéseknek. "A munkaerőpiacon jelenleg alig van mozgás" – mondta Andrea Nahles, a munkaügyi hivatal vezetője.

Friedrich Merz kancellár az infrastrukturális és védelmi kiadások jelentős növelésétől várja, hogy kivezesse az országot a válságból, az intézkedések azonban eddig a vártnál lassabban fejtették ki hatásukat.

