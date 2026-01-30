Lassult a francia növekedés

  • Megjelenítés
A francia gazdaság 0,2 százalékkal bővült a tavalyi év utolsó negyedévében, ami lassulást jelent az előző három hónaphoz képest – derül ki az INSEE statisztikai hivatal pénteken közzétett előzetes adataiból.

Az október–decemberi időszakban mért 0,2 százalékos ütem elmarad az előző negyedévben regisztrált 0,5 százalékos növekedéstől. A lassulás hátterében elsősorban a visszafogottabb belföldi kereslet, valamint az áll, hogy a készletváltozások jóval kisebb mértékben járultak hozzá a növekedéshez, mint korábban.

A negyedik negyedéves adat megfelelt mind az INSEE saját előrejelzésének, mind a Reuters által megkérdezett elemzők várakozásainak.

Az euróövezet második legnagyobb gazdasága

2025 egészében 0,9 százalékkal növekedett, ami felülmúlta a francia kormány által várt 0,7 százalékos ütemet.

