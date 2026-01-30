Magyarországi euróbevezetés: az áprilisi választások után akár gyorsan bekövetkezhet

A Tisza Párt egyik fontos célja Magyarország számára az euró mielőbbi bevezetése, amely a gazdasági teljesítmény függvényében előkészítendő és társadalmi egyeztetésre alapuló lépés lesz
– többe között erről beszélt Kapitány István, a Tisza Párt új gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője a Magyar Hangnak adott hosszabb interjújában. A politikus emellett részletesen kifejtette az ellenzéki párt gazdasági és pénzügyi elképzeléseit a 2026-os választás utánra.
A volt multinacionális menedzser az euró bevezetésének sürgőssége mellett a rezsicsökkentés megtartását és egy versenyképesebb adórendszer kialakítását hangsúlyozta.
Kapitány kritikával illette a jelenlegi kormány gazdaságpolitikáját, szerinte a növekedést visszafogja az, hogy egy kiválasztott réteget támogatnak, amely nem versenyez nemzetközi szinten, miközben felesleges beruházásokra költenek. A vállalkozóbarát rendszer kialakítását és a makrogazdasági stagnálással szembeni aktív stratégiát hangsúlyozta, amiről szerinte az emberek gyorsan érezni fogják az előnyeit.
A Tisza Párt további célkitűzéseiről Kapitány beszélt még az interjúban, beleértve az energiaellátás diverzifikálását és a beruházási visszaeséssel való foglalkozást.
Emellett a párt tervei között szerepel az államadósság kamatterheinek csökkentése, valamint mintegy 500 milliárd forint pluszforrás állami egészségügyi reformokra fordítása.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
