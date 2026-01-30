  • Megjelenítés
Még csak január van, de már kiürülhetnek az USA állami kasszái
Még csak január van, de már kiürülhetnek az USA állami kasszái

Az Egyesült Államok szövetségi kormánya rövid ideig tartó részleges leállás elé néz, mivel a Kongresszus várhatóan nem tudja a péntek éjféli határidőig mindkét házban elfogadni a költségvetési finanszírozási csomagot. A szenátus ugyan pénteken szavazhat a megállapodásról, ám a képviselőház elnöke jelezte, hogy az alsóház csak hétfőn tér vissza Washingtonba, így a finanszírozás átmenetileg megszakadhat, amíg a törvényjavaslatot ott is jóvá nem hagyják.

A leállás ugyan csak bizonyos szövetségi ügynökségeket érintene, és nem valószínű, hogy széles körű fennakadást okozna az állam működéséhez, a törvényhozók szerint ehhez az kell, hogy még a jövő hét elején rendezzék a helyzetet. Az érintett minisztériumok – köztük

a pénzügy, a belbiztonság, a közlekedés, az egészségügy és a munkaügy – azonban hivatalosan is megkezdenék a leállási eljárást.

Egy kormányzati tisztviselő a Bloombergnek azt mondta, hogy ha a képviselőház hétfőn kora reggel elfogadja a jogszabályt, az érintett hivatalok akár még aznap újranyithatnak.

Az éjféli leállás Donald Trump mostani ciklusa alatt már a második olyan alkalom lenne, amikor a Kongresszus nem biztosítja időben a kormány finanszírozását. A legutóbbi hasonló patthelyzet 43 napig tartott, és súlyos következményekkel járt: milliók élelmiszersegélye akadt el, több ezer repülőjáratot töröltek, a szövetségi alkalmazottak pedig több mint egy hónapig fizetés nélkül maradtak.

A mostani helyzet azonban a képviselők várakozásai szerint csak néhány napos csúszást jelentene, így a közlekedésben, a gazdasági adatközlésekben és a bérek kifizetésében csak minimális zavarokra lehet számítani.

A politikai vita középpontjában a bevándorlási intézkedések állnak. A Fehér Ház és a szenátusi demokraták megállapodtak egy átmeneti finanszírozásról, miközben tovább folynak a tárgyalások az idegenrendészeti razziák (ICE) korlátozásáról, amelyek országos felháborodást váltottak ki.

A konfliktus azt követően éleződött ki, hogy egy újabb amerikai állampolgár életét vesztette egy határőrségi intézkedés során Minneapolisban, mire a demokraták jelezték:

nem támogatják a belbiztonsági tárca újabb finanszírozását szigorúbb ellenőrzési garanciák nélkül.

A Kongresszus előtt lévő kompromisszumos javaslat két hétre biztosítana forrásokat a belbiztonsági minisztériumnak, hogy időt nyerjenek a további egyeztetésekre, miközben több más szövetségi ügynökség finanszírozását szeptember végéig rendezné. A szenátusi szavazás azonban késedelmet szenvedett, miután egy republikánus szenátor eljárási eszközökkel blokkolta a törvény előrehaladását.

Kritikájának egyik oka egy olyan jogszabály visszavonása, amely lehetővé tenné számára, hogy jelentős összegű kártérítési pereket indítson az igazságügyi minisztérium ellen egy korábbi adatgyűjtési ügy miatt. A lap értesülései szerint a republikánus frakció várhatóan még aznap megvitatja a kérdést, és a háttérben abban bíznak, hogy a szenátus végül zöld utat ad a finanszírozási csomagnak.

Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal

