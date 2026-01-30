Még csak január van, de már kiürülhetnek az USA államkasszája

Az Egyesült Államok szövetségi kormánya rövid ideig tartó részleges leállás elé néz, mivel a Kongresszus várhatóan nem tudja a péntek éjféli határidőig mindkét házban elfogadni a költségvetési finanszírozási csomagot. A szenátus ugyan pénteken szavazhat a megállapodásról, ám a képviselőház elnöke jelezte, hogy az alsóház csak hétfőn tér vissza Washingtonba, így a finanszírozás átmenetileg megszakadhat, amíg a törvényjavaslatot ott is jóvá nem hagyják.

A leállás ugyan csak bizonyos szövetségi ügynökségeket érintene, és nem valószínű, hogy széles körű fennakadást okozna az állam működéséhez, a törvényhozók szerint ehhez az kell, hogy még a jövő hét elején rendezzék a helyzetet. Az érintett minisztériumok – köztük

a pénzügy, a belbiztonság, a közlekedés, az egészségügy és a munkaügy – azonban hivatalosan is megkezdenék a leállási eljárást.

Egy kormányzati tisztviselő a Bloombergnek azt mondta, hogy ha a képviselőház hétfőn kora reggel elfogadja a jogszabályt, az érintett hivatalok akár még aznap újranyithatnak.

Az éjféli leállás Donald Trump mostani ciklusa alatt már a második olyan alkalom lenne, amikor a Kongresszus nem biztosítja időben a kormány finanszírozását. A legutóbbi hasonló patthelyzet 43 napig tartott, és súlyos következményekkel járt: milliók élelmiszersegélye akadt el, több ezer repülőjáratot töröltek, a szövetségi alkalmazottak pedig több mint egy hónapig fizetés nélkül maradtak.

A mostani helyzet azonban a képviselők várakozásai szerint csak néhány napos csúszást jelentene, így a közlekedésben, a gazdasági adatközlésekben és a bérek kifizetésében csak minimális zavarokra lehet számítani.

A politikai vita középpontjában a bevándorlási intézkedések állnak. A Fehér Ház és a szenátusi demokraták megállapodtak egy átmeneti finanszírozásról, miközben tovább folynak a tárgyalások az idegenrendészeti razziák (ICE) korlátozásáról, amelyek országos felháborodást váltottak ki.

A konfliktus azt követően éleződött ki, hogy egy újabb amerikai állampolgár életét vesztette egy határőrségi intézkedés során Minneapolisban, mire a demokraták jelezték:

nem támogatják a belbiztonsági tárca újabb finanszírozását szigorúbb ellenőrzési garanciák nélkül.

A Kongresszus előtt lévő kompromisszumos javaslat két hétre biztosítana forrásokat a belbiztonsági minisztériumnak, hogy időt nyerjenek a további egyeztetésekre, miközben több más szövetségi ügynökség finanszírozását szeptember végéig rendezné. A szenátusi szavazás azonban késedelmet szenvedett, miután egy republikánus szenátor eljárási eszközökkel blokkolta a törvény előrehaladását.

Kritikájának egyik oka egy olyan jogszabály visszavonása, amely lehetővé tenné számára, hogy jelentős összegű kártérítési pereket indítson az igazságügyi minisztérium ellen egy korábbi adatgyűjtési ügy miatt. A lap értesülései szerint a republikánus frakció várhatóan még aznap megvitatja a kérdést, és a háttérben abban bíznak, hogy a szenátus végül zöld utat ad a finanszírozási csomagnak.

Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal