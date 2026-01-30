Megindul felénk a farkasordító hideg, de egy dologgal nem számol – Ezt a fűtésszámlánkon is megérezzük majd

A Magyarországtól északkeletre elhelyezkedő hideg levegő elindult hazánk felé, de a Kárpátok vonulata nagyrészt megakadályozza a beáramlását, így nem kell a január első feléhez hasonló nagyon hideg időre készülnünk – írja a The Weather On Maps.

Január elején, közepén az északkeletről érkező hideg levegő a Vereckei-hágó és a Vaskapu felől utat talált magának Magyarországra is,

most azonban a Kárpátok hegyvonulata útját állja a beáramlásának.

A Kárpátok külső ívén a hétvégén és a jövő hét elején -15, -20 fokos hőmérsékleti anomália várható, de Magyarországon marad a viszonylag enyhe idő, az áramlás mintázata ugyanis eltér a január első felében észlelttől.

Mivel a hőmérsékletek fagypont körül maradnak, sőt jórészt afölött alakulnak, fűtenünk sem kell annyit, mint néhány hete – hívja fel a figyelmet az oldal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images