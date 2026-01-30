Megindul felénk a farkasordító hideg, de egy dologgal nem számol – Ezt a fűtésszámlánkon is megérezzük majd

Január elején, közepén az északkeletről érkező hideg levegő a Vereckei-hágó és a Vaskapu felől utat talált magának Magyarországra is,
most azonban a Kárpátok hegyvonulata útját állja a beáramlásának.
A Kárpátok külső ívén a hétvégén és a jövő hét elején -15, -20 fokos hőmérsékleti anomália várható, de Magyarországon marad a viszonylag enyhe idő, az áramlás mintázata ugyanis eltér a január első felében észlelttől.
Mivel a hőmérsékletek fagypont körül maradnak, sőt jórészt afölött alakulnak, fűtenünk sem kell annyit, mint néhány hete – hívja fel a figyelmet az oldal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Készül a partra szállás: tankokkal megpakolt hadihajók indultak meg Németország felé
Kiderül, mit ér Európa az Egyesült Államok nélkül.
Történelmi fordulat a világ legnagyobb olajtartalékával bíró országban: sok minden változhat, de elég lesz?
Megnyílhat az út a külföldi befektetők előtt.
Hol tartunk a kifutópályán? Repülünk-e az idén?
Baja Sándor cikke.
Kritikus ponthoz érkeztünk: akinek itt van a pénze, most nagyon vigyázzon!
A csődkockázat is szóba került.
Csúnyán földbe állt a budapesti ingatlanpiac fontos lába
Elkeserítő számok érkeztek.
Megfenyegette Európát a renegát állam – súlyos megtorlás vár a kontinensre
Az Európai Unió lépésének súlyos következményei lehetnek.
Elképesztő számok érkeztek: csúfosan megbukott a német csúcsfegyver Ukrajnában
A potenciál attól még ott van.
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Mi az az annuitásos törlesztőrészlet? Miért csökken a futamidő elején lassabban a fennálló tartozás?
A legtöbb lakossági hitelnél - például a személyi kölcsönnél vagy lakáshiteleknél - a havi törlesztőrészletek összege változatlan. De mik ezen fizetési módszernek az előnyei és mik a h
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!