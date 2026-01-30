  • Megjelenítés
Ordító igazságtalanság: kimaradtak a nők kedvezményes nyugdíjából, most visszavágnának a kormánynak
Ordító igazságtalanság: kimaradtak a nők kedvezményes nyugdíjából, most visszavágnának a kormánynak

Portfolio
Az Egyesült Királyság kormánya ismét elutasította, hogy kártérítést fizessen a nyugdíjkorhatár-emelés miatt hátrányosan érintett, úgynevezett "Waspi-nőknek" - írja a Guardian. Az érintett nők azért küzdenek, hogy kompenzációt kapjanak a korhatáremeléssel kapcsolatos elégtelen tájékoztatásból fakadó károkért.

Becslések szerint mintegy 3,6 millió, az 1950-es években született nő esett el jelentős összegektől a nyugdíjkorhatár-módosítás végrehajtása során elkövetett kormányzati mulasztások miatt. Ez hívta életre 2015-ben a WASPI (Women Against State Pension Inequality – Nők az állami nyugdíj egyenlőtlenség ellen) mozgalmat.

Alig több mint egy évvel ezelőtt a kormány nagy felháborodást váltott ki azzal a bejelentéssel, hogy minden kártalanítási igényt elutasítanak, jóllehet a parlamenti és egészségügyi ombudsman (PHSO) 2024 márciusában úgy határozott: az érintetteket kárpótolni kell.

Tavaly novemberben, néhány héttel egy várható bírósági eljárás előtt a kabinet bejelentette, hogy felülvizsgálja a döntését. Most azonban Pat McFadden munkaügyi miniszter közölte:

az újbóli áttekintés után sem változtatnak az álláspontjukon.

A miniszter szerint egy minden érintettre kiterjedő, átalányjellegű kompenzáció akár 10,3 milliárd fontba kerülne, és igazságtalan lenne, mivel állítása szerint a nők többsége tudott a változásokról. Célzott, szűkebb kompenzációs programot viszont nem tartanak kivitelezhetőnek.

A női nyugdíjkorhatár évtizedeken át 60 év volt, ami jelentős kedvezményt jelentett a férfiak 65 éves korhatárához képest. Az 1995-ben elfogadott törvény szerint a nők korhatárát 2010 és 2020 között fokozatosan, a férfiakéval azonosan 65 évre emelték volna, miközben a férfiak korhatára csupán egy évvel emelkedett. A koalíciós kormány végül 2011-ben felgyorsította a folyamatot: a női korhatár 2018 novemberére elérte a 65, 2020 októberére pedig a 66 évet.

Sok érintett nő 60 éves korára tervezte a nyugdíjba vonulását, és ehhez igazította pénzügyi döntéseit is. Többen csak azután szembesültek azzal, hogy évekkel később kapják meg az állami nyugdíjukat, miután már felhagytak a munkával.

A tiltakozó nők szerint a kormány nem tájékoztatta őket megfelelően és időben arról, hogy a nyugdíjkorhatáruk jelentősen megemelkedik:

sokan csak néhány évvel – vagy akár hónappal – a tervezett nyugdíjba vonulás előtt értesültek arról, hogy nem 60, hanem 65-66 éves korban lesznek jogosultak nyugdíjra.

Angela Madden, a Waspi elnöke közölte, hogy a szervezet jogi tanácsadókkal egyeztet, és minden lehetséges eszközt – a parlamenti és a bírósági utat egyaránt – kész igénybe venni. Szerinte a kormány hónapokig húzta az időt, hogy végül ugyanarra a következtetésre jusson, és megvetéssel kezeli a több milliónyi érintett nőt.

